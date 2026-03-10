Nieves Álvarez y su hija, Bianca Severini, añaden a su armario la misma chaqueta: es de edición limitada y cuesta casi 400 euros

Nieves Álvarez y su hija, Bianca Severini, en Madrid en octubre de 2023. Gtres

Nieves Álvarez (51 años) y su hija, Bianca Severini (18), han añadido la misma chaqueta a su armario. Así lo ha compartido la propia presentadora a través de su perfil de Instagram.

"Cuando quedas con tu hija y aparece igual vestida... eso es ser influencer, referencer o sencillamente estilosas", ha escrito la modelo madrileña junto a una fotografía en la que aparece acompañada de Bianca en un coche.

En la instantánea ambas se muestran ataviadas con la misma cazadora. Se trata de un modelo de la nueva colección de The Extreme Collection.

El modelo que han lucido a la vez madre e hija es el Manhattan Blue. Según la descripción de la firma, "es la máxima expresión de la estética técnica refinada que caracteriza la marca".

Nieves Álvarez, junto a su hija, Bianca, en un 'story' de Instagram.

La chaqueta está confeccionada en un tejido de caída impecable y destaca, entre otros aspectos, por su cuello mao y la imponente hilera central de botones de aleación que esculpe el torso "de manera magistral".

El detalle del galón en la manga aporta un aire de mando y distinción, convirtiendo esta prenda en una pieza con una fuerte identidad visual y un carácter aristocrático.

La exclusividad de la prenda, tal y como afirma The Extreme Collection, reside en el misterioso número 5 bordado.

Cabe recalcar que se trata de una cazadora de edición limitada. Nieves Álvarez y su hija, Bianca Severini, a través de este diseño, han defendido la calidad nacional y han manifestado su compromiso con una pieza creada íntegramente en España.

El compromiso con la excelencia queda refrendado por la etiqueta ModaEspaña, que certifica que cada paso de su producción se ha realizado bajo estándares de alta sastrería. Es una pieza pensada para perdurar como un pilar de elegancia y enigma en el guardarropafemenino.

Toda aquella mujer que desee hacerse con el mismo modelo que han lucido madre e hija podrán adquirir la chaqueta en la página web de The Extreme Collection por un precio de 398 euros.

Sobre la firma

The Extreme Collection es una prestigiosa firma de moda femenina española, fundada en Madrid en 1990, reconocida por sus chaquetas y blazers de diseño exclusivo, alta calidad y producción artesanal local.

Se caracteriza por el slow fashion, ediciones limitadas y un estilo atemporal con toques modernos.