Estilo e identidad territorial: Isabel Díaz Ayuso elige una chaqueta motera con guiño a Madrid en el acto del 8M

Isabel Díaz Ayuso luciendo una chaqueta motera en el acto del Día de la Mujer en Madrid. Gtres

En política, la ropa no es un elemento más. Cada prenda comunica y construye una narrativa.

Así lo ha vuelto a demostrar Isabel Díaz Ayuso (47 años), eligiendo una pieza cargada de simbolismo en el acto institucional del Día Internacional de la Mujer, que tuvo lugar este pasado viernes, 6 de marzo, en la Real Casa de Correos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid acudió al acto con una chaqueta que reunía estilo e identidad territorial. Se decantó por una chaqueta que condensaba estilo e identidad territorial.

Isabel Díaz Ayuso ha elegido una chaqueta roja con estrellas en la espalda. Gtres

Concretamente, una cazadora de cuero rojo con estrellas blancas que inevitablemente recuerda a la bandera de la Comunidad de Madrid.

Se trata del modelo 'Christy RF Star', una de las piezas características de la firma alemana Mauritius Leather. Tiene un precio de 263,95 euros y también está disponible en negro, azul, gris, amarillo, blanco roto, rosa, lila o verde.

"Hecha 100 % de piel de cordero de curtido vegetal y producción ética, está diseñada para llamar la atención", explican en la web de la marca.

El diseño es el de una clásica chaqueta biker, con costuras cuidadosamente pulidas que realzan el aspecto vintage. Lo que la convierte en una pieza única son las 11 estrellas que decoran su espalda. Un detalle que da presencia sobre el escenario y define la silueta incluso vista desde atrás.

Isabel Díaz Ayuso ha completado su 'look' con unos vaqueros azul oscuro. Gtres

En términos de comunicación política, es un gesto astuto. Las estrellas, sumado al color rojo, evocan a la bandera de Madrid.

No se trata de llevar literalmente una bandera, sino de incorporar una prenda de moda. De esta manera, Isabel Díaz Ayuso ha reforzado su imagen de presidenta de la Comunidad de Madrid a través de una pieza que conecta con la estética urbana.

La chaqueta presenta un corte regular, propio de las cazadoras moteras clásicas, que permite superponerla sobre camisas, jerséis finos o vestidos. La política del Partido Popular la ha llevado sobre un top básico y ajustado en color blanco, a juego con las estrellas.

Como prenda inferior, ha elegido unos vaqueros en azul oscuro de pernera ligeramente acampanada. Respecto al calzado, ha optado por unos botines básicos en negro y con tacón cuadrado.

Colores y códigos 8M

Aunque el morado es el color asociado a las celebraciones del 8M, Isabel Díaz Ayuso ha roto con esta regla no escrita para defender, una vez más, la bandera madrileña.

La política ha elegido un rojo intenso ligado a la identidad de la Comunidad, que no ha pasado desapercibido.

El azul profundo del vaquero funciona como contrapunto cromático, creando una combinación sobria.