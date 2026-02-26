Anna Padilla encuentra en su firma de ropa la camisa más cómoda y versátil para los días de entretiempo: los detalles

Anna Padilla (29 años) ha compartido en su perfil de Instagram un carrusel de varias fotografías de las últimas semanas de su vida. "Life lately", ha escrito en un post de su red social.

De todas las imágenes que ha sacado a la luz la influencer, hay una que ha destacado sobre el resto. En la instantánea, Anna aparece posando con un estilismo que ha llamado la atención de sus miles de seguidoras.

Consciente del impacto que tienen sus looks, la hija de Paz Padilla (56) ha revelado los detalles de su último outfit. Un estilismo en el que su firma de ropa, NoNiNá, ha tenido un gran protagonismo.

Anna ha aprovechado la llegada del buen tiempo -aunque sea por unos días- para lucir un camisa ideal. Se trata del modelo Nadia, una blusa de manga larga en color arena con textura bordada en forma de pequeños motivos florales.

Presenta un diseño cruzado con escote en 'V' y un cinturón del mismo tejido para ajustar la prenda a la cintura. El corte ligeramente entallado aporta estructura sin perder comodidad.

El tejido es ligero y fluido, adecuado para uso diario o para looks más formales. Las mangas incluyen puño con cierre de botón y ligeras pinzas para dar volumen controlado. Presenta el bajo recto y la caída natural.

La prenda se encuentra disponible en la página web de NoNiNá entre las tallas S y XL. En cuanto a su precio, es posible hacerse con la blusa Nadia por 49,99 euros.

Aunque la camisa se ha llevado todo el protagonismo del look de Anna Padil, lo cierto es que el resto de prendas de su estilismo también han sido un acierto rotundo.

La influencer, en esta línea, ha lucido una gabardina de color verde. Una especie de gabardina que se ha consolidado como una de las tendencias estrella de la temporada.

Para la parte inferior del outfit, Anna ha escogido unos pantalones vaqueros de corte recto. No ha desvelado a qué firma pertenecen, aunque este tipo de modelos se encuentran disponibles en la mayoría de marcas low cost.

En lo que al calzado respecta, Padilla ha apostado por unos stiletto negros de punta.

A modo de accesorios, ha añadido unas gafas de sol de Multiópticas, marca con la que colabora, y un bolso de tamaño medio en color burdeos, ideal para guardar lo básico de cara a una jornada diurna.