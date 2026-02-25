Lourdes Montes tiene el bolso que puede convertirse en tu comodín perfecto para cualquier 'outfit'

En la última publicación de Lourdes Montes (42 años) hay un detalle que concentra todas las miradas, y no es precisamente el look completo, sino el accesorio que luce la diseñadora: un bolso negro, discreto y rotundo, firmado por Lonbali y con vocación de fondo de armario.

A primera vista podría pasar por una bandolera más, pero su diseño limpio y el juego de proporciones delatan que detrás hay algo más que un simple complemento de tendencia.

El modelo en cuestión es el Trieste Black, una bandolera de 139 euros que encaja de lleno en ese territorio tan buscado entre las prescriptoras de estilo: piezas que se llevan hoy, pero que siguen funcionando dentro de cinco años.

Lonbali lo define como un bolso de diseño elegante y atemporal, pensado para el uso diario, y es fácil entender por qué: el tono negro liso, sin estridencias, convierte al accesorio en un comodín absoluto, capaz de convivir con un vestido estampado, unos vaqueros o un traje sastre.

Esa versatilidad explica que Lourdes lo haya escogido, pues si algo caracteriza a Montes es su capacidad para vestir elegante, pero, sobre todo, práctico y urbano.

La pieza se construye en un material de alta calidad, de textura suave pero resistente, lo que le da ese tacto ligeramente mullido que muchas buscan en un bolso 'de batalla' que no quiera parecerlo.

El cierre frontal con solapa añade un punto de sofisticación discreto y, al mismo tiempo, protege el interior sin necesidad de sistemas complicados ni herrajes estridentes.

La correa ajustable permite llevarlo tanto al hombro como cruzado, un matiz que en el armario real diario marca la diferencia.

El bolso que ha lucido Lourdes Montes.

No es casual que desde la propia firma lo definan como "el complemento perfecto para quienes buscan practicidad sin renunciar al estilo": es exactamente el discurso que muchas mujeres reales esperan de sus básicos.

Lonbali se ha consolidado en los últimos años como uno de esos nombres que aparecen en los armarios de presentadoras, influencers y mujeres que buscan algo más que el logo evidente.

Nació de la mano de los hermanos Álvarez García -María, Sole y Marc-, hijos de la diseñadora Purificación García. Se pretendía ofrecer bolsos con capacidad real, diseño reconocible y un precio alejado del súper lujo, pero con aspiración de pieza especial.

El nombre es ya una declaración de intenciones: Lonbali condensa Londres, Barcelona y Bali, las tres ciudades que marcaron el punto de partida vital y profesional de los hermanos fundadores.

Sobre ese triángulo se levantó un proyecto que apostó pronto por dos conceptos que hoy son casi obligatorios en el sector: funcionalidad y personalización.

Sus primeros modelos tipo neverfull -bolsos grandes- se agotaron en cuestión de semanas, impulsados, entre otras cosas, por el efecto escaparate de celebrities como Nieves Álvarez (51), Carmen Lomana (77) o Martina Klein (49), que empezaron a mostrarlos en redes sociales.

​Desde entonces, la firma ha ido ampliando catálogo: shoppers, bolsos de mano, bandoleras, accesorios de viaje y pequeñas piezas de marroquinería, siempre con la idea de que el bolso acompañe el ritmo real del día a día y se pueda personalizar con iniciales o detalles distintivos.