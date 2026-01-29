Ya es oficial: este es el abrigo que todas las chicas frioleras desean en su armario

Pocas cosas resultan tan inspiradoras en invierno como la Semana de la Moda de Copenhague y el impecable street style de las chicas danesas. Especialmente cuando hablamos de abrigos, de la forma en la que combinan colores y texturas o de esas piezas especiales, llenas de personalidad, que convierten cualquier look en algo memorable.

Durante estos meses, tanto las calles como las redes sociales se transforman en la mejor pasarela para detectar tendencias y confirmar que, aunque ya llevaba tiempo asomando, el abrigo de pelo se ha consolidado definitivamente como la prenda estrella de la temporada.

Las grandes firmas de lujo no tardaron en anticiparlo. Fendi, Prada, Roberto Cavalli, Rabanne o Ferragamo ya adelantaron en pasarela que el abrigo de pelo sería el gran protagonista del invierno 2026. Una predicción que ahora confirma Nomadi Deluxe con su última colección.

La firma gallega, fiel a su ADN, vuelve a apostar por piezas exclusivas, versátiles y con un estilo muy reconocible, pensadas para convertirse en el centro absoluto de cualquier estilismo. Una vez más, demuestra que tanto las chaquetas como los chalecos de pelo son los grandes favoritos de las insiders más elegantes de la temporada.

La influencer Hanna Schönberg con abrigo de pelo. Instagram

Entre sus propuestas destacan diseños de inspiración más clásica como Cee, un chaquetón de pelo disponible en tonos marrón y malva. Una pieza pensada para acompañar a las mujeres más estilosas día tras día, capaz de elevar incluso los looks más sencillos. Atemporal, sofisticado y fácil de combinar, se convierte también en una opción perfecta para rematar estilismos de invitada con un aire elegante y actual.

En una línea más festiva se sitúa Oleiros, confeccionado en pelo corto natural y diseñado para no pasar desapercibido. Es ese tipo de prenda destinada a aportar un extra de glamour a los looks de noche y a convertirse en la protagonista absoluta del conjunto. Muy similar es el modelo Ortegal, que incorpora cierre de corchetes en la peletería y mantiene ese equilibrio entre sofisticación y carácter.

Los abrigos Cee, Oleiros y Fabiola de Nomadi Deluxe. Nomadi Deluxe

Por su parte, Ares apuesta por un aire más rústico y funcional, ideal para el día a día y perfecto para crear un auténtico “look de campo”. Con una silueta más ajustada, fabricación artesanal y cuello de pelo con volumen, funciona tanto solo como combinado sobre una chaqueta de cuero. Cierra la colección Fabiola, un chaleco con capucha versátil y elegante, pensado para dar un toque sofisticado incluso a los estilismos más casuales.