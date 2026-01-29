Eugenia Osborne eleva la elegancia invernal con el abrigo de Lu by María, un icono de sofisticación atemporal

Eugenia Osborne, en una imagen de sus redes sociales.

Eugenia Osborne (39 años) se ha consolidado como uno de los rostros más elegantes del panorama social español. Así, ha vuelto a demostrar su impecable sentido del estilo con una de las prendas más deseadas del invierno.

Se trata del abrigo 3/4 de Lu by María. En esta ocasión, la hija de Bertín Osborne (71) ha apostado por una pieza que reúne todos los ingredientes que definen la sofisticación contemporánea: diseño atemporal, color cálido y una silueta que realza la figura.

El abrigo está confeccionado en un tejido de mezcla de lana con textura y acabado ligeramente brillante. Además, destaca por su tono caramelo, una de las gamas cromáticas más favorecedoras y versátiles de la temporada.

Su corte midi, de líneas puras y estructura envolvente, hace del abrigo que ha lucido Osborne una pieza diferente a cualquier otra que se le pueda asemejar.

El amplio cuello solapa aporta carácter, mientras que el cierre cruzado con un solo botón mantiene la estética minimalista que caracteriza a la firma chilena que ha escogido Eugenia.

Lu by María, reconocida por su apuesta por la confección artesanal y la atención al detalle, ha convertido este abrigo en una pieza icónica dentro de su colección.

La marca, según ella misma hace saber, busca trascender las tendencias pasajeras, ideales para mujeres que valoran la calidad y la personalidad en su vestir.

La elección de Eugenia Osborne no ha sido casual. Su estilo encaja a la perfección con el espíritu de la casa.

La socialité ha combinado el abrigo de pelo con una camiseta sencilla y un bolso de textura similar.

El tono cálido del abrigo aporta luminosidad en los días fríos y combina fácilmente con tonos neutros, grises, marinos o incluso negros, adaptándose a cualquier contexto urbano actual.

Sobre la firma

Lu by Maria es una marca chilena de ropa sustentable para mujer, enfocada en el slow fashion.

Ofrece prendas atemporales elaboradas con materiales de calidad, como algodón pima certificado y baby alpaca, destacando por su enfoque en la sostenibilidad, la durabilidad y la ética en la producción.