Confirmado por Anna Padilla: este es el 'look' perfecto para un día lluvioso de oficina

La lluvia se ha apoderado de buena parte del país. Así, son mayoría las ciudades españolas que afrontan ahora un tiempo digno del presente mes de enero.

Pese a las bajas temperaturas, hay un compromiso que sigue intacto día tras día: el trabajo. Y con él, los looks de oficina.

Cierto es que el mal tiempo hace que muchas personas opten por estilismos menos elaborados. Anna Padilla (28 años), sin embargo ha compartido un outfit ideal para un lunes lluvioso de oficina, tal y como ella misma ha revelado en su perfil de Instagram.

La influencer ha sacado a la luz un post en su red social en el que ha etiquetado todas las prendas de su estilismo. Un cómodo look estupendo y acertado para la rutina.

Padilla ha encontrado en Mango varias piezas de la nueva colección que no ha tardado en ponerse. En concreto, ha lucido una chaqueta con solapas y estampado de pata de gallo.

Está diseñado en tejido de lana y cuenta con dos bolsillos de ribete laterales. Además, presenta un cierre de cremallera doble y un forro interior.

Cabe matizar que la prenda se encuentra disponible en Mango entre las tallas XS y XL por un precio de 59,99 euros. Eso sí, la pieza es un artículo que se vende exclusivamente online.

El jersey de Anna también forma parte de la nueva colección de la firma. Se trata de una prenda de punto fino con diseño recto y cuello alto con botones efecto joya.

La hija de Paz Padilla (56) ha optado por un modelo en color marrón. Tiene un precio de 29,99 euros y está disponible entre las tallas XS y XL en blanco y negro.

El último de estos tonos, sin embargo, solo se puede comprar online.

Un look de oficina -y más en un día lluvioso- debe premiar la comodidad. Algo que la joven ha tenido muy en cuenta. Y es que ha añadido al jersey y la chaqueta de Mango un pantalón de corte recto de Levis.

El calzado y los complementos también han sido un acierto. Así, ha escogido unas zapatillas de Claudie Pierlot. El modelo, en color marrón y de ante, es perfecto para darle un toque deportivo a cualquier estilismo.

¿Su bolso? El modelo Fuzzy de Ulanka, con tejido de pelo y numerosos charms colgados en el asa. Está disponible por 69,95 euros en otros dos colores más.