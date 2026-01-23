Ya es oficial: Guess anuncia a Chiara Ferragni como el nuevo rostro de la campaña global Primavera 2026

Chiara Ferragni (38 años) es el nuevo rostro de la campaña global Primavera/Verano 2026 de Guess. Una elección que refleja el compromiso histórico de la marca con el poder de las mujeres que definen su propio camino con confianza, visión y resiliencia, según explica la firma.

"Estamos encantados de contar con Chiara Ferragni como rostro de nuestra nueva campaña de Guess", ha asegurado Paul Marciano (73), cofundador y Director Creativo de la marca.

Y ha añadido: "Desde el primer momento, sentimos una fuerte conexión con Chiara; su energía, confianza, actitud y, por supuesto, su belleza eran perfectas para Guess. Representa a una mujer que cree en sí misma y avanza con fuerza, y ese espíritu se refleja de forma natural en la colección SS26: moderna, versátil y llena de personalidad".

Respecto a la imagen de la italiana, desde la firma han confirmado que encaja de manera natural con la marca, que se ha caracterizado por "celebrar una feminidad audaz y autoexpresión". Chiara Ferragni es símbolo de innovación, autoexpresión e influencia digital.

Con esta nueva alianza, la creadora de contenido marca un nuevo capítulo para Guess. ¿El motivo? Tiende un puente entre el legado icónico de la firma y la espontaneidad y vitalidad del lenguaje social actual.

La campaña que protagoniza refleja la evolución dinámica de la identidad de la marca: "glamurosa pero genuina, aspiracional pero auténtica, y expresión de las múltiples facetas de la mujer contemporánea".

Las imágenes, además, dan como resultado una serie de retratos impactantes que capturan la versatilidad de la influencer: "Sofisticada pero espontánea, segura pero naturalmente cool, reflejando la dualidad tanto de la colección como de las mujeres que la llevan".

En cuanto a la nueva colección de la firma, Guess regresa al sueño americano desde una perspectiva moderna y orientada al futuro.

"Los elementos icónicos de la marca se reinterpretan con nueva seguridad, inspirados en el espíritu audaz del vaquero tejano y el encanto de los paisajes abiertos, transformados en una narrativa de feminidad, independencia y autoexpresión", explican. Así, regresan los pantalones 'Bellflower' y el icónico vestido bandage.

La marca apuesta por siluetas frescas, sastrería elevada y denim.

El regreso de Chiara

La empresaria italiana vuelve como embajadora de Guess más de una década después de su primera colaboración.

"Este proyecto fue mucho más que una campaña: llegó en un momento en el que sentía la necesidad de empezar de nuevo, de contar mi historia tal y como soy hoy. Más consciente y serena", ha confesado Chiara Ferragni, quien tras dos años de tormenta mediática vuelve con fuerza a la primera línea de la moda y la vida pública.

"Trabajar con una marca icónica como Guess, que ha hecho historia en el mundo de la moda, me hizo sentir acogida y libre para expresar todas mis facetas", ha expresado.

Ferragni también ha tenido palabras de cariño hacia el diseñador de la firma: "Mi más sincero y merecido agradecimiento a Paul Marciano, cofundador de Guess, por el apoyo y la confianza que me ha brindado en un momento delicado de mi vida".