Gemma Pinto y el abrigo de pelo más original al que no podrás evitar resistirte este invierno

Gemma Pinto (28 años) dejó hace mucho tiempo de ser la novia de Marc Márquez (32). Ahora, es una de las influencers más destacadas del panorama actual y buena prueba de ello son los estilismos que comparte de forma constante.

Desde Cortina d'Ampezzo, en Italia, Gemma ha sacado a la luz una imagen en su perfil de Instagram en la que aparece ataviada con un abrigo de pelo.

Se trata de un modelo estilo bata de piel sintética ravello en color gris de la firma The Frankie Shop. Una opción ideal por su tejido, teniendo en cuenta las bajas temperaturas que acontecen ahora en buena parte del país.

El abrigo destaca, entre diversos aspectos, por su largo maxi. Además, cuenta con cuello alto con cierre de gancho y ojal.

Otros de los puntos fuertes de la prenda de la nueva colección de The Frankie Shop es que está formado por hombros caídos y trabillas para cinturón.

Presenta un cinturón a juego desmontable, varios bolsillos de ribete delanteros ocultos y una abertura lateral.

Un simple vistazo al abrigo que ha lucido Gemma Pinto sirve para comprobar el fuerte lujo y glamour que lo envuelve. De ahí que no resulte sorpresa para nadie su precio.

El modelo está disponible en la página web de la marca por un precio de 550 euros. Una cifra que se escapa de los bolsillos de la mayoría de los mortales. Aunque cierto es que hay opciones similares -y más económicas- en diversas firmas de ropa low cost.

Ya lo dice la propia descripción de la prenda. Este abrigo simula una auténtica bata de estar por casa. Así, su abundante pelo apenas permite vislumbrar el resto del estilismo de Pinto.

Únicamente se aprecia el calzado por el que se ha decantado para este look invernal: unas botas con suela plana en color blanco que están arrasando en los últimos tiempos entre las más jóvenes.

Sobre la firma

The Frankie Shop es una marca de moda globalmente reconocida, fundada por la francesa Gaëlle Drevet, que ofrece ropa moderna y minimalista, famosa por sus prendas sastre oversize (como blazers y pantalones).

Está dirigida a mujeres y hombres que buscan piezas sofisticadas, atemporales y de alta calidad para el día a día, con una estética urbana y versátil que combina París y Nueva York.