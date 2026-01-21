Nieves Álvarez luce el combo de básicos que todas desean para un 'look' casual y sofisticado

Nieves Álvarez (51 años) ha vuelto a convertir su perfil en redes sociales en el mejor escaparate de estilo, esta vez con un look construido únicamente a partir de tres básicos de armario que casi cualquier mujer tiene en su guardarropa.

La modelo y presentadora confirma que, bien combinadas, las prendas atemporales son suficientes para lograr un resultado cómodo y muy actual.

La pieza protagonista de su atuendo es un abrigo camel de lana, de corte amplio, con solapas marcadas y cinturón tipo batín. Un diseño clásico que estiliza la silueta al ceñirse a la cintura y que funciona tanto en clave casual como sobre un vestido de noche.

Nieves Álvarez

Pero no todo el outfit se basa en su abrigo. Nieves apuesta por un jersey de punto en color crudo, otro fondo de armario infalible que suaviza el conjunto y aporta luz al rostro.

La parte más desenfadada del estilismo la ponen unos vaqueros holgados de pata acampanada, rematados con un ribete que alarga visualmente la pierna y añade un guiño setentero muy favorecedor.

Para completar su estilismo, la modelo recurre a unos botines de tacón alto realizados en piel y en una tonalidad casi idéntica a la del abrigo, recurso que unifica el conjunto y refuerza la sensación de elegancia relajada.

Nieves Álvarez

Con este estilismo, Nieves Álvarez firma un auténtico manual práctico de moda: demuestra que no hace falta una prenda de tendencia para destacar, sino saber combinar tres piezas esenciales: abrigo camel, jersey de punto neutro y vaqueros acampanados.

Prendas como estas las encontramos en plataformas como Zalando, en cuya web es posible adquirir un abrigo en color camel muy similar (abrigo clásico - brown de Mango) por 119,99 euros; y en tiendas como Zara, en la que encontramos un jersey de punto calado por 17,97 euros; o Mango, en la que existen modelos parecidos, como el Jeans Fiona flare tiro medio por 29,99 euros.

Nieves Álvarez remata su vestuario con un calzado en armonía cromática, consiguiendo un look cómodo, versátil y fácil de replicar.

A modo de accesorio estrella, la modelo completa el conjunto con unas gafas de sol de montura gruesa, de líneas ligeramente rectangulares, que enmarcan el rostro y aportan un aire muy contemporáneo.

Las monturas, en un tono perfectamente integrado en la paleta cromática del outfit —entre los beige, marrones y crudos del abrigo, el jersey y los botines— refuerza esa imagen de elegancia discreta y demuestra cómo un buen complemento puede redondear por completo un acertado combinado de básicos.