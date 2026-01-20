La chaqueta de esquí de Laura Escanes, el 'must' de la temporada en la nieve: cuesta 700 euros y es efecto piel

Se trata de una chaqueta de esquí de Goldbergh. Esta prenda presenta un sutil brillo y un corte más corto de lo habitual, lo que la convierte en una opción más actual y sofisticada para la nieve.

Su interior está relleno de un cálido plumón y el cuello oversize cuenta con una capucha oculta. Además, tiene un gran anagrama de la marca en la manga izquierda que la hace mucho más original.

La prenda está compuesta por un 60% de poliéster reciclado y un 40% de poliuretano, materiales que requieren un cuidado especial, ya que su limpieza debe realizarse por especialistas.

Según la firma, esta chaqueta está confeccionada en Hong Kong y su color negro es la clave para convertirse en una de las prendas más elegidas por las expertas en moda, sobre todo para la nieve, gracias a sus componentes de alta calidad.

Además, el corte regular de la prenda la hace mucho más atractiva para combinar con looks casual, dentro y fuera de la pista. Laura Escanes, en esta ocasión, la ha combinado con un pantalón de nieve con estampado de leopardo que ha llamado la atención.

Chaqueta de esquí Nero de Goldbergh. MyTheresa

Tanto es así que ella misma ha dejado las prendas etiquetadas en su perfil, ya que han causado furor. Sin embargo, este look se completa con esta chaqueta que simula la piel y que firma Goldbergh.

Su calidad está reñida con el coste de este abrigo para esquiar. No se trata de una prenda apta para todos los bolsillos, ya que tiene un precio de 700 euros y está disponible en la web de MyTheresa.

Fuera de las pistas de esquí, es perfecto para combinar con un vaquero y unas deportivas, ya que se convierte en una prenda exterior ideal para el día a día si vives en lugares muy fríos.