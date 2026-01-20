Ana Boyer apuesta por el 'made in Spain' en su regreso a Madrid: abrigo de edición limitada y 'slippers' de terciopelo

El frío siempre es más llevadero con un buen abrigo. Y si además de bueno, es elegante y reúne las tendencias del momento, hasta las más frioleras disfrutan de las bajas temperaturas.

Así lo confirma Ana Boyer (36 años) con su última elección de invierno: una pieza de estampado de cuadros en los tonos del otoño-invierno: morados, marrones y beige.

"Disfrutando algo del frío también… y más aún con este abrigo", ha escrito la hija de Isabel Preysler (74) en su última publicación de Instagram, donde posa con la citada prenda. La socialité ha cambiado por unos días el calor de Qatar -donde reside con su familia- por las jornadas de invierno en Madrid.

Respecto al abrigo, se trata del modelo 'Wolf', una prenda made in Spain de la firma Byan y edición limitada. Ha sido confeccionado desde la talla XS hasta la XL y tiene un precio de 335 euros.

Respecto al diseño, es largo hasta los tobillos, con solapas de terciopelo y dos bolsillos a los laterales. Además, cuenta con cierre delantero con botones. Un patrón clásico, aunque alineado con las tendencias de la temporada, que se convierte en un infalible del armario. Es de esas piezas que no pasan de moda y que merece ser rescatada cada invierno.

Se trata de una apuesta elegante para el día a día o citas de noche. Por tratarse de un diseño clásico y en tonos neutros, combina con un sinfín de estilismos y colores.

El mismo modelo también está disponible en formato blazer por un precio de 285 euros. Una pieza que también ha conquistado a Ana Boyer. La mujer de Fernando Verdasco (42), de hecho, la ha llevado debajo del abrigo en cuestión y sobre un outfit black and white.

La socialité ha dado el toque final a su look con unas slippers de terciopelo de Flabelus, firma de calzado que se ha convertido en un must entre las influencers.

Sobre Byan

La firma de ropa que ha conquistado a Ana Boyer produce todas sus prendas en pequeños talleres donde confluyen tradición y experiencia.

"Trabajar mano a mano con los artesanos locales nos permite garantizar unas condiciones de trabajo excelentes y los más altos estándares de calidad", explican desde la firma en su página web.

"Cada prototipo se desarrolla y perfecciona con meticuloso cuidado para que lo que llegue a nuestros clientes no sea una simple prenda de vestir, sino una pieza diseñada para durar", añaden.