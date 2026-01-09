Melyssa Pinto arrasa en redes con unos pantalones de la colección infantil de Gucci en su viaje a París con Mario Casas

Melyssa Pinto (34 años) ha sorprendido a sus seguidores al lucir unos pantalones vaqueros durante su reciente viaje a París. Una escapada muy especial que ha realizado junto a Mario Casas (39) y que no ha pasado desapercibida.

La creadora de contenido ha compartido varias imágenes paseando por el parque temático Disneyland, donde combinó moda, romanticismo y una actitud desenfadada.

Su estilismo, tan original como comentado, pertenece a la colección infantil de una de las grandes marcas de alta costura. Se trata de unos pantalones firmados por Gucci pertenecientes a la línea kids de la maison italiana.

Melyssa Pinto, en una imagen de sus redes sociales. @melyssapiinto

'Look' urbano

Su apuesta, atrevida y poco convencional, lejos de pasar inadvertida, se ha convertido en tendencia y ha generado cientos de reacciones en cuestión de horas.

Una vez más, Melyssa Pinto ha demostrado su habilidad para reinterpretar las prendas de lujo y adaptarlas a su propio estilo.

Al tratarse de una pieza de la colección infantil, el diseño presenta un corte más ajustado y juvenil, algo que la influencer ha sabido equilibrar con el resto del look, apostando por un básico neutro: una sudadera con la cara de Minnie bordada en la espalda.

El resultado es un estilismo moderno, fresco y muy urbano, perfecto para recorrer Disneyland con su pareja.

Pantalón infantil de denim con GG, de Gucci. Gucci



Los pantalones que han acaparado la atención pertenecen a la colección infantil Gucci Cruise 2025 y tienen un precio de 520 euros.

Se trata de un diseño de denim jacquard con el emblemático motivo GG de la firma, presentado en tonos azul y marfil. La prenda refleja la apuesta de la casa italiana por reinterpretar sus códigos clásicos en la línea kids, incorporando detalles sofisticados y reconocibles.

El modelo, identificado con la referencia 808305 XDC6G 4266, cuenta con botón metálico Gucci, trabillas para cinturón, diseño de cinco bolsillos y un sutil detalle de pliegue que aporta estructura al conjunto.

Como sello distintivo, incluye una etiqueta de piel con el logotipo Gucci en relieve, un acabado que eleva el diseño y refuerza el carácter exclusivo de esta pieza dentro de la colección.

No es la primera vez que Melyssa Pinto rompe las normas del vestir convencional. Su capacidad para mezclar firmas de lujo con prendas inesperadas, como colecciones infantiles o piezas vintage, la ha consolidado como una de las influencers más seguidas y copiadas del panorama nacional.

Con estos pantalones de Gucci no solo ha demostrado que la moda no entiende de etiquetas ni edades: además ha reafirmado su papel como prescriptora capaz de marcar tendencia con elecciones de lo más originales.

Una vez más, Melyssa Pinto ha dejado claro que el estilo está en la actitud y que, con creatividad y personalidad, cualquier prenda puede convertirse en un auténtico fenómeno viral.