Este es el vestido más atrevido con el que verás a Ana Boyer: tiene estampado salvaje y no es apto para todos los bolsillos

Ana Boyer (36 años) lo ha vuelto a hacer. Antes de cerrar el 2025 dejó la mejor de las noticias: se convertirá en madre por cuarta vez junto a Fernando Verdasco (42). Una alegría que su familia recibió como un auténtico regalo de Navidad.

Desde entonces, la empresaria se ha mostrado mucho más activa en sus redes sociales, compartiendo cómo ha celebrado las Fiestas en familia, momentos especiales con sus hijos e incluso detalles de sus looks.

Respecto a su estilismo, en los últimos días ha demostrado que estar embarazada es totalmente compatible con ser sexy y atrevida.

Boyer, conocida por su estilo tradicional y sencillo, ha apostado por un diseño en el que el color es protagonista y, sobre todo, por un escote que insinúa que todavía no se le nota demasiado la barriga de embarazo.

La empresaria ha elegido el vestido 'Oasis Ankle Dress' de Johanna Ortiz, una prenda que refleja a la perfección el estilo chic y actual de la diseñadora colombiana.

Con un precio cercano a los 1.500 euros y disponible en la web de The Cool Hour, este vestido es uno de los primeros fichajes del año de cara al verano de 2026.

Confeccionado en algodón ceñido, el vestido recorre la silueta de forma natural, siguiendo cada movimiento y ofreciendo una sensación de ligereza ideal para eventos que se prolongan del día a la noche.

Vestido hasta el tobillo Oasis. Johanna Ortiz

Su pronunciado escote en V y la atrevida abertura frontal en la falda aportan un toque sensual sin perder elegancia, demostrando que un estilo tradicional puede convivir con prendas arriesgadas.

El vestido no cuenta con forro interior, por lo que hay que prestar atención a la ropa interior que se utilice. Sin embargo, esto permite que mantenga su caída natural: fluida y cómoda, una de las grandes virtudes de este diseño.

El 'Oasis Ankle Dress' se adapta a distintas situaciones y estilismos, convirtiéndolo en una pieza versátil y esencial.

Combinado con sandalias de tiras y un bolso llamativo, se transforma en un look de impacto para la noche; con zapatos planos minimalistas, puede ser un estilismo más relajado para un paseo cerca del mar.

También se puede llevar con botas altas marrones, tal y como hizo la hija de Isabel Preysler (74) en una fiesta durante las fechas más especiales del año.

Con esta elección, Ana Boyer ha demostrado que, aunque su estilo sea clásico, los diseños atrevidos le sientan de maravilla.

Este vestido de Johanna Ortiz podría convertirse en uno de los grandes imprescindibles del año, justo cuando suban las temperaturas en la Península Ibérica y los termómetros superen los 30 grados habituales del verano español.