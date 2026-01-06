El vestido midi de Zara con el que Alba Díaz vuelve a marcar estilo: es de tejido 'denim' y cuesta menos de 40 euros

La Navidad ha sido un periodo muy especial para Alba Díaz (26 años). La influencer ha viajado con su madre y su novio a Dubái para celebrar los últimos días del pasado año y el comienzo de 2026. Allí siguen disfrutando de lugares mágicos y experiencias increíbles, según han relatado en sus redes sociales.

Tampoco han fallado en su habitual contenido de moda. Así, Alba Díaz ha vuelto a situarse en el radar de los looks más urbanos con una elección que confirma su afinidad por las piezas sencillas y perfectamente combinadas.

En esta ocasión, la creadora de contenido ha apostado por un vestido midi de Zara, una prenda que destaca por su elegancia y su capacidad para adaptarse a distintos contextos sin perder personalidad. Además, lo ha combinado a tono y textura con una blusa similar.

Alba Díaz con un diseño de Zara. Instagram

El diseño tiene un precio muy asequible -35,95 euros- y se presenta como una apuesta infalible que conquista tanto por su estética como por su versatilidad. Además, destaca por su comodidad.

Este vestido presenta un escote recto con hombros al descubierto, un detalle que realza el cuello, aportando feminidad y un punto sofisticado.

Este tipo de escote, además, se ha consolidado como una de las grandes tendencias de la temporada, favoreciendo a distintas siluetas y ofreciendo un equilibrio perfecto entre sensualidad y elegancia.

Por otro lado, el largo midi refuerza ese carácter atemporal, convirtiendo la prenda en una opción imprescindible para eventos de día como para citas nocturnas.

Vestido Denim TRF Asimétrico. Zara

Uno de los elementos más distintivos del diseño es su bajo acabado asimétrico, que da movimiento al conjunto. Este detalle rompe con la seriedad que puede aportar el corte recto y aporta un toque más actual. Además, se convierte en uno de los puntos clave del diseño.

El vestido de la firma cabecera de Inditex se completa con un cierre en la espalda mediante cremallera metálica. Este detalle, al margen de ser funcional, hace el diseño mucho más urbano y conecta con el estilo actual de Alba Díaz, siempre a medio camino entre lo sofisticado y lo desenfadado.

Con esta elección, la hija de Vicky Martín Berrocal (52) demuestra una vez más su habilidad para integrar piezas de firmas accesibles en estilismos con mucha personalidad. Además, este vestido midi de Zara confirma que no hace falta una gran inversión para lograr un look elegante, actual y con identidad propia.