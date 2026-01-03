Marta Pombo se suma a la tendencia de los pantalones bombachos con el modelo de Zara que arrasa en la web

La moda de los pantalones bombachos ha vuelto. Desde las firmas de lujo y hasta las marcas low cost apuestan por este diseño que destaca, sobre todo por su comodidad. Los hay de todos los colores, estampados, deportivos y elegantes. Una pieza que conquista a prescriptoras de moda e influencers como Marta Pombo (33 años).

La creadora de contenido ha elegido un pantalón bombacho como pieza central de su look de Nochevieja. Un modelo de Zara, confeccionado en tejido fluido, de tiro medio con cintura elástica y bajo con acabado abullonado. Tiene un precio de 29,95 euros y ha sido diseñado desde la talla XS hasta la XXL.

Sin embargo, a día de hoy solo está disponible en M. Un claro gesto que confirma el éxito de la prenda y del regreso de los pantalones bombachos en la industria del fashion.

El modelo es de color negro, por lo que sirve de básico en la confección de un sinfín de looks. Marta Pombo, no obstante, no ha arriesgado en las combinaciones y para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026 ha optado por un total black.

La mediana de las Pombo, tal y como ha revelado en sus redes sociales, ha completado su estilismo con un top antiguo también de Zara, ceñido a la figura. El glitter característico de los outfits de Nochevieja lo ha conseguido con sus sandalias. Un modelo de tirantes y tacón fino de Lola Cruz.

El 'total look' de Marta Pombo con los pantalones bombachos como protagonista. Instagram

El bajo del pantalón se queda al ras del empeine, lo que ha permitido que las sandalias de la creadora de contenido se asomen lo justo para aligerar visualmente el conjunto.

Como complementos, Marta Pombo se ha decantado por un bolso negro, al hombro y de piel, de Redondo Brand.

En cuanto a las joyas, ha transformado una pulsera vintage de Havana Joyeros en un chocker. Además, una delicada pulsera de la misma firma con las iniciales de sus tres hijas, Matilda, María y Candela.

Respecto al maquillaje, fiel a su sencillez, ha elegido tonos neutros. La misma línea ha seguido en su melena -recientemente cortada al estilo bob, dejándola suelta y lisa.

Claves para copiar el 'look'

El estilismo de Marta Pombo se puede imitar a la perfección siguiendo tres claves:

1. Combinar un pantalón bombacho con partes de arriba sencillas y ligeramente entalladas.

2. Apostar por colores básicos, especialmente negro, blanco, beige o gris, para que el protagonismo recaiga en la forma del pantalón.

3. Rematar con un calzado delicado. Por ejemplo, sandalias minimalistas o salones de tacón medio, que afinan el conjunto y compensan el peso visual de la pernera amplia.