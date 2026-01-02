Isabelle Junot presume de su nuevo bolso "de la suerte": lo firma Bvlgari, es rojo y tiene forma de corazón

Isabelle Junot (34 años) tiene nuevo bolso. Un complemento joya que ha recibido de regalo de la firma Bvlgari y que también ha enamorado a su hija, Phillipa, de dos años, fruto de su matrimonio con Álvaro Falcó (42).

Un complemento al que la pequeña ha definido como un "el bolso de la suerte", tal y como desvela Isabelle Junot en sus redes sociales.

"Rojo como medio corazón, y oficialmente compartido. Nuestro "lucky bag", como lo llama Phillipa, y estoy de acuerdo", ha confesado la influencer en sus redes sociales, agradeciendo, además, a la firma italiana por el regalo: "Gracias por robarnos el corazón".

El bolso en cuestión es el Serpenti Cuore 1968, valorado en 3.900 euros.

Con una silueta en forma de corazón, está elaborado en piel de becerro matelassé negra de primera calidad y con un atractivo efecto acolchado suave.

Isabelle Junot con su nuevo bolso de Bvlgari. Instagram

Está inspirado en los archivos de Bvlgari y su inigualable esencia joyera. Así, el asa metálica serpenteaste del bolso evoca al famoso reloj joya Serpenti de 1968, adornado con esmaltes multicolores y engastados a mano para un efecto multidimensional.

La distintiva cadena con forma de serpiente es desmontable, lo que permite llevarlo de diferentes maneras: como bolso de mano o tipo bandolera. Estas pasadas navidades, Isabelle Junot ha apostado por ambos estilos, tal y como revela en su post de Instagram.

Equipado con un solo compartimento, el modelo, made in Italy se completa con un cierre de botón a presión, un bolsillo interior para tarjetas y una etiqueta metálica con el logotipo de Bvlgari en el interior.

Isabelle Junot lo ha elegido para dar un punto de color a un estilismo en tonos crema, nude y beige. Un outfit formado por un pantalón de lentejuelas y corte campana, top básico y abrigo elegante con botonadura y bolsillos frontales.

Detalles del bolso. Instagram

En cuanto al calzado, la mujer de Álvaro Falcó ha apostado por unos zapatos slingback y de tacón sensato, también en color beige y con la punta en negro.

Como toque final, diferentes accesorios, un maquillaje sencillo, la melena recogida en una coleta messy y su nuevo bolso Bvlgari en rojo y a tono con su manicura.

Isabelle Junot ha recibido el bolso en rojo, pero cabe puntualizar que la prestigiosa firma italiana también lo ha diseñado en negro, blanco, rosa pálido y turquesa. En cualquier caso, el precio es el mismo: 3.900 euros.