Confirmado por Nieves Álvarez: los zapatos de tacón sensato son una apuesta segura para lucir cómoda y 'glas'

Si quieres ir cómoda y elegante, apuesta por zapatos de tacón sensato. No es una regla escrita, pero sí un infalible entre las conocedoras de moda. Entre ellas, Nieves Álvarez (51 años). La madrileña confirma esta suerte de premisa mostrando su reciente look en sus redes sociales.

Nieves Álvarez, uno de los referentes de estilo en nuestro país, ha apostado por un look total claco, de pantalón de pinzas y tipo cargo con blusa sin mangas y de cuello alto, al que ha sumado unos elegantizamos zapatos de tacón medio que han elevado el output.

Un calzado de Ingrid Incisa, hechos a mano en Italia y con una joya como elemento decorativo, siguiendo así la seña de identidad de la firma. "Inspirada en la colección exclusiva de ropa de lujo y adornada con cristales estadounidenses y materiales exquisitos", escribe la firma en su biografía de Instagram.

La horma de estos zapatos apuesta por una puntera afinada pero no excesiva, que alarga la pierna.

Son de tacón cuadrado y silueta sensata, que mantienen la elegancia clásica del stiletto pero con una base más estable y cómoda. Ideal para aquellos días que se quiere evitar el tacón aguja, sin perder el glamour. Es una apuesta segura, entre otros estilismos, para completar looks coworking.

Álvarez, de hecho, ha puesto el foco en la comodidad del diseño. En su reciente publicación de Instagram ha compartido los detalles del modelo junto a la siguiente frase: "Mucho andar bien calzada".

Son de color negro e incluyen un detalle joya en la punta, en una mezcla de plateado y dorado, que dan un punto sofisticado al calzado.

Nieves Álvarez ha elegido este diseño en su reciente viaje a Francia. "Mini diario de una mino escapada francesa Caminar, mirar, abrigarse bien y disfrutar del plan sin pensar demasiado", ha escrito la modelo en la descripción del post en el que desvela los detalles del look.

Un estilismo que sirve de inspiración para estilismos coworking o para eventos tipo cóctel, que la modelo ha combinado con unas gafas ovaladas en color negro -muy en tendencia a día de hoy- y delicados accesorios.

El total look, como es habitual, ha enamorado a sus seguidores. En el post se leen un sinfín de comentarios que ponen el foco, sobre todo, en la elegancia de Nieves Álvarez.

"¿Se puede ser más elegante?", le pregunta uno de sus follonera de forma retórica. "Eres divina" o "espectacular" son otros de los mensajes que ha recibido la modelo.