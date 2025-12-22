El sérum más viral vuelve en una versión especial ideal para Navidad

Se trata del sérum antiedad de Sibari Republic, que está disponible hasta el 5 de enero, o fin de existencias, en un cofre especial junto a la crema por solo 60 euros.

Con la llegada del esperado día 24, la decoración de los todos los hogares españoles se hace notar. Eso sí, los hábitos de compra este 2025 con respecto a los regalos de Navidad han cambiado.

Cada vez menos personas apuestan por los clásicos jerséis o calcetines. Este año los más elegidos son aquellos regalos se centran en el bienestar y el autocuidado y entre ellos encontramos los productos de cuidado de la piel.

Son productos que también invitan a parar, dedicarse tiempo y desconectar del ritmo diario. Pero hay que decantarse: ¿cómo elegimos el producto o la marca para acertar? Este año las marcas españolas son la respuesta para muchos: marcas producidas aquí que garanticen una alta calidad de sus productos.

Dentro de este panorama destaca Sibari Republic, una firma española que reúne todos los ingredientes del éxito: formulaciones de alta calidad hechas 100% por científicos expertos y resultados demostrados y avalados por dermatólogos.

Esta Navidad, la marca presenta una propuesta perfecta que cumple con todo lo que se espera de un buen regalo. Hablamos de un cofre navideño llamado Holiday Essentials que reúne los productos más vendidos de la firma: el Serum Origin, un sérum antiarrugas famoso por su capacidad de reducir hasta el 8% de las arrugas en solo 24 horas, y la Calming Cream, la crema hidratante antiarrugas que potencia los efectos del sérum.

Lo mejor de todo es que este set especial de formato viaje puede encontrarse con descuento por solo 60€ hasta el día de Reyes o fin de existencias, en vez de por su precio recomendado de 80€.

Este cofre llega, además, junto a la nueva reformulación del Serum Origin. "Vimos que esta Navidad era el momento ideal para ofrecerlo y la verdad es que el cofre está gustando muchísimo. Tenemos unidades limitadas, por lo que es mejor no esperar para comprar para no quedarnos sin él”, explican desde Sibari Republic.

En las tiendas de Sibari Republic se han formado grandes colas para hacerse con sus productos.

Para quienes aún no estén familiarizados con la marca, Sibari Republic es una firma española que se ha hecho famosa por su Serum Origin. Esta firma creada por científicos españoles lleva más de cinco años acumulando éxitos y colocándose como referente dentro del sector de la cosmética gracias a sus valores: cosmética 100% producida en España y con eficacia real y demostrada mediante ensayos clínicos.

Este producto ha alcanzado cifras de venta récord, llegando a venderse a razón de una unidad por minuto. En estos momentos, el cofre de edición limitada ya está disponible exclusivamente en sibarirepublic.com.

Herencia biomédica

El éxito de estos resultados no es casualidad. Detrás hay un equipo experto y una sólida base científica. Sibari Republic cuenta con el respaldo de i+Med, su empresa matriz, una farmacéutica con amplia experiencia en ácido hialurónico, nanohidrogeles inteligentes y sistemas de liberación controlada de activos.

Con más de diez años de experiencia en la medicina personalizada, i+Med aporta ese conocimiento científico que posiciona a Sibari Republic como una apuesta segura para el cuidado del órgano más grande del cuerpo, la piel.

Ahora que esta firma 100% española permite conseguir su producto de alta gama a precios que parten de los 60€, con el cofre Holiday Essentials, se presenta una ocasión perfecta para regalar productos de lujo que ofrecen resultados visibles.