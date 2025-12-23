No busques más: Isabel Jiménez luce el jersey más bonito que no te quitarás esta Navidad

En su último post, Isabel Jiménez (43 años) ha lucido un jersey con motivos navideños que no ha dejado indiferente a sus seguidores de Instagram, que se lo han alabado en su muro.

"Dos telediarios, dos amaneceres… y nos vamos de Navidad", escribe la presentadora, acompañando la frase de una imagen en la que luce un jersey de punto con grecas multicolor de Slowlove, la firma que fundó junto a su amiga y compañera Sara Carbonero (41).

No es una prenda cualquiera: se trata de un diseño con claros guiños navideños, rebajado estos días de 59,99 a 39,99 euros, que conecta con su forma de vestir fuera de plató, mucho más cómoda.

​El jersey es descrito en la web de la firma como un "de punto con grecas multicolor. Cuello caja. Manga larga abullonada en puño. Acabados acanalados e hilatura sostenible".

Por un lado, la apuesta por prendas de inspiración clásica –las grecas invernales, el cuello caja, el puño marcado– lo convierte en un básico ideal para las fechas navideñas.

Por otro, el detalle de la manga abullonada y los acabados acanalados aporta volumen y estructura, alejándolo del típico jersey de Navidad y llevándolo al terreno de la prenda versátil.

La mención a la "hilatura sostenible" encaja, además, con el discurso de moda consciente que Isabel lleva años defendiendo desde su propia marca.​

El jersey de Isabel Jiménez.

Sobre Slowlove

Nacida en 2015 de la mano de Jiménez y Sara Carbonero -junto a una tercera socia en sus inicios-, la marca surgió como una tienda online multimarca que reunía propuestas afines a su manera de "entender la moda".

Esto es, diseño de calidad, cierto aire boho y una apuesta clara por tejidos cuidados y colecciones con vocación sostenible.

Con el tiempo, Slowlove dejó de ser solo un escaparate de otras firmas para consolidarse como marca propia, basada en un imaginario muy reconocible: colores tierra, estampados folk, punto confortable y siluetas pensadas para el día a día.

El gran salto de Slowlove llegó en 2021, cuando la firma se integró en el grupo Tendam -matriz de Cortefiel, Springfield o Women’secret-, manteniendo a Isabel y Sara al frente de la dirección creativa mientras la gestión operativa pasaba a la estructura de Cortefiel.

Esa alianza permitió a la marca profesionalizar procesos, mejorar la distribución y multiplicar su presencia: hoy sus colecciones se venden en la web de Slowlove, en la de Cortefiel y en más de 150 tiendas físicas en España y Portugal.