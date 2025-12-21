¡Alerta, embarazadas! Estela Grande encuentra el jersey y los pantalones más cómodos

Estela Grande (31 años) está a punto de vivir una Navidad de lo más especial. En cuestión de semanas, la influencer dará la bienvenida a sus mellizos. Así, sellará aún más su relación con el futbolista Juan Iglesias.

Previo a este bellísima acontecimiento, la que fuera concursante de realites continúa activa en sus redes sociales, donde se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más aclamadas de los últimos tiempos.

Grande, en concreto, destaca fuertemente gracias a su exquisito gusto por la moda. De hecho, la expareja de Diego Matamoros (39) no duda en compartir frecuentemente los estilismos por los que se decanta.

En esta ocasión, Estela ha publicado recientemente un story de Instagram enfundada en un look que servirá de inspiración para todas las mujeres embarazadas que se encuentren en la recta final de esta etapa.

Estela Grande, en un 'story' de su perfil de Instagram.

La televisiva ha acudido a Zara para lucir el jersey más cómodo. Estela, así, ha escogido un modelo de punto efecto cepillado con manga larga.

Tiene un precio de 29,95 euros y está disponible entre las tallas S y L, aunque varias de ellas ya están a punto de verse agotadas.

No ha sido esta la única prenda de la tienda de Inditex que la influencer ha escogido para su outfit. Al jersey le ha añadido unos pantalones que han sido tendencia estas últimas semanas en redes sociales.

La creadora de contenido ha lucido un modelo realizado en tejido de pana. Destaca, entre otros aspectos, por su tiro medio y cintura con trabillas ajustable con lazada.

Además, cuenta con detalle de pliegues en delantero, así como bolsillos en laterales y falsos bolsillos de vivo y solapa en espalda. La pernera es recta y el cierre es frontal con cremallera, botón interior y ganchos metálicos.

El pantalón de Estela Grande también se encuentra disponible en la página web de Zara, así como en tiendas físicas.

En su caso, tiene un precio de 39,95 euros y la gama de tallas es de lo más amplia, yendo desde la XS hasta la 2XL. Un detalle ideal a tener en cuenta para las mujeres embarazadas.

La empresaria no ha desvelado el calzado por el que se ha decantado para su estilismo. Sin embargo, EL ESTILO de EL ESPAÑOL recomienda lucir ambas piezas con unas deportivas blancas o unos botines en color negro.