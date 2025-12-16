Virginia Troconis se rinde ante este conjunto satinado y marrón chocolate de Coosy

Virginia Troconis (45 años) está viviendo un mes frenético. Ella misma ha confesado en sus redes sociales que se encuentra a caballo entre Madrid y Sevilla. Presumiblemente, a causa de todos los eventos en los que tiene que darse cita.

La mujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' (57) ha sacado a relucir en su perfil de Instagram un variado carrusel de fotografías. Además de sus planes de estas últimas semanas, ha desvelado los detalles de sus estilismos, como ya viene siendo habitual.

La venezolana ha optado por un conjunto de la firma Coosy. Un dos piezas en marrón chocolate, uno de los colores tendencia de esta temporada.

El blazer que ha escogido Troconis está confeccionado en tejido satinado y presenta una silueta fluida y frontal. Una prenda ideal para estilizar la figura de cualquier persona que lo porta.

Virginia Troconis, en una imagen de sus redes sociales.

Su diseño cruzado de doble botonadura aporta un toque moderno y femenino. Su corte, de hecho, hace esta americana una pieza muy distinta a toda aquella que se le pueda asemejar.

Cierto es que el blazer se puede llevar solo. Sin embargo, una opción ideal para estas navidades es lucir la chaqueta a conjunto con el pantalón.

Se trata también de una prenda confeccionada en un tejido fluido de acabado satinado y que destaca por su caída impecable y su corte de pata ancha, que estiliza la figura y aporta movimiento con cada paso.

Su talle alto realza la silueta, mientras que su diseño minimalista lo convierte en una pieza atemporal, perfecta tanto para looks de oficina como para eventos especiales.

Ambas prendas se encuentran disponibles en la página web de Coosy, aunque se venden por separado. La americana tiene un precio de 140 euros, el pantalón está situado en los 115 euros.

Así, el dos piezas que ha lucido Virginia Troconis supera los 250 euros en su totalidad.

Consciente de que el conjunto es el punto fuerte del estilismo, la venezolana ha sido muy cauta a la hora de escoger los complementos. De ahí que haya decidido sumar a su look anillos y pulseras plateadas.

Sobre la firma

La presentadora ha demostrado una vez más que no solo destaca en el mundo de la comunicación. También lo hace en la moda. Y es gracias a looks compuestos por piezas como el vestido de la firma española Coosy.

Es una marca de moda femenina diseñada y producida al 80% en España. Una firma que destaca por la creación de prendas contemporáneas y atemporales para todos los momentos en la vida de cualquier mujer