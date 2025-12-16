La firma de Juan Avellaneda tiene la gabardina de ante que Teresa Andrés Gonzalvo no se quitará de encima esta Navidad

El frío reina en la mayor parte del país, algo completamente entendible en pleno mes de diciembre. Los estilismos abrigados, así, son el pan de cada día.

El papel de las influencers es fundamental en este sentido, pues las creadoras de contenido utilizan su espacio en redes socialess para compartir ideas de looks que sirvan de inspiración a sus miles de seguidoras

Teresa Andrés Gonzalvo (32 años) es el claro ejemplo de ello. Y si no, que se lo digan a los más de 700.000 seguidores que acumula en su perfil de Instagram.

La creadora de contenido se caracteriza por un estilo clásico a la par que chic. Una línea que ha seguido en uno de los últimos looks que ha sacado a la luz en su plataforma social.

Gonzalvo, así, ha escogido un outfit de lo más abrigado. Al más puro comfy style.

La base del look ha sido una gabardina larga de ante en color marrón chocolate. La prenda forma parte de la nueva colección de la firma de Juan Avellaneda.

Una pieza con diseño de solapa clásica, doble botonadura y trabillas en los puños. Además, cuenta con un cinturón que estiliza la cintura de toda aquella mujer que desee lucir la gabardina.

La firma del diseñador ofrece esta especie de elegante trench entre las tallas 36 y 42 por un precio de 353 euros, aunque cierto es que son varias las que ya han colgado el cartel de sin stock.

El marrón chocolate ha sido premiado en el look de Teresa. Al trench le ha sumado un bolso de ante en el mismo tono que pertenece a la firma DeMelier London. Se trata del modelo Midi New York y está disponible por 560 euros en varios colores.

El toque final lo ha aportado una estola de pelo en color camel que firma el diseñador italiano Cesare Gaspari.

La firma de Juan Avellaneda

See You es una firma de moda creada por el diseñador español Juan Avellaneda, conocida por su enfoque elegante, moderno y muy vinculado a la sastrería contemporánea.

La marca se caracteriza por reinterpretar el traje clásico con cortes limpios, siluetas cuidadas y un fuerte énfasis en la calidad de los tejidos.

Aunque el diseñador Juan Avellaneda es especialmente reconocido por la moda masculina, See You también apuesta por una estética versátil y sofisticada que conecta con un público que busca estilo atemporal con un punto diferencial.