¿Boda de invierno a la vista? Copia el 'look' de María García de Jaime y conviértete en la invitada mejor vestida

María García de Jaime ha llevado un 'total look' de su marca a una boda de amigos. Instagram

Cada vez son son más los novios que apuestan por las bodas de invierno. Así, cada vez son más las firmas que proponen looks de invitada para esta época del año. Una de ellas, Himba Collection, la marca de los influencers María García de Jaime (29 años) y Tomás Páramo (29).

La creadora de contenido, de hecho, se ha decantado por un nuevo conjunto de la marca en su última boda del año. Un dos piezas formado por un pantalón bombacho y una camisa, que puede llevarse como conjunto o por separado. No obstante, tal y como ha hecho la influencer madrileña -y en este tipo de eventos- conviene lucirlo como un total look.

El pantalón es un diseño recto, pero puede llevarse en forma bombacho, siguiendo así las tendencias del momento. Así lo ha hecho María García de Jaime en la boda a la que ha acudido este fin de semana.

Para ello, la prenda cuenta con un botón en la parte inferior que permite el ajuste. Tiene un precio de 129,95 euros y se vende en la página web de la marca desde la talla XS hasta la XL

En cuanto a la pieza superior, es una sobrecamisa de manga japonesa con fruncido en la parte trasera y cordón cinturón que se puede quitar y poner.

También tiene dos botones para poder cerrar la prenda completamente, convirtiéndolo en camisa. Así es como la ha llevado la influencer en su look de invitada. Al igual que el pantalón, está disponible desde la talla XS hasta la XL y tiene un precio de 169,95 euros.

Ambas piezas han sido confeccionadas con un tejido estampado en tonos dorados y con detalles en verde. Por lo que es un 10 combinarlo con complementos en tonos tierra.

María García de Jaime ha elegido unos zapatos cerrados de tacón ancho en color marrón y un bolso tipo clutch en la misma paleta de colores y confeccionado en piel de cocodrilo. Para dar el toque final, la influencer ha apostado por unos pendientes y anillos de su última colección con Vidal & Vidal.

Respecto al beauty look, fiel a su línea sencilla y elegante, ha optado por un maquillaje básico en el que predominaban los tonos tierra. Como peinado, García de Jaime ha llevado la melena semirecogida.

Un estilismo con el que se ha llevado un 10 y que conviene tener en el radar de cara a las bodas de invierno. "Divina", "guapísima", "ideal el traje" o "brutal" son algunos de los comentarios que ha recibido María García de Jaime. La influencer, por su parte, se ha mostrado emocionada por llevar outfits de su propia firma a eventos especiales.

"Me sigue haciendo tremendamente feliz ir a una boda vestida de mi marca y que me pregunten qué de dónde es", ha expresado la joven empresaria.