Las dos prendas de Eugenia Osborne que arrasan en la web de Micuir: los detalles de su 'blazer' y sus botines de tacón

Eugenia Osborne (38 años) se ha tomado una sesión de fotos por Madrid. Así lo ha compartido en su perfil de Instagram recientemente.

"Caminar con propósito, porque cada paso también es una elección", ha escrito la empresaria en un post de su red social. Unas palabras que ha acompañado de una serie de imágenes en las que se aprecia su idílico look.

La hija de Bertín Osborne (71) ha demostrado saber que el burdeos es uno de los colores estrella de la temporada. Un tono que ha sido premiado en el blazer que ha escogido.

Osborne, así, se ha decantado por una americana cruzada de corte recto confeccionada en tejido de lana premium en terracota. Destaca, entre otros aspectos, por su estampado de rayas burdeos.

En la misma línea, sobresale el blazer por sus solapas de pico clásicas con pieza superior en terciopelo de algodón a tono y un cierre frontal con doble botonadura forrada en el mismo tejido.

La firma en la que ha confiado Eugenia es Micuir. De hecho, un simple vistazo en la página web de la marca sirve para comprobar que la americana es todo un éxito en ventas.

Al cierre de este artículo, únicamente es posible hacerse con el modelo de rayas que ha lucido Osborne en la talla mediana. Las más pequeñas y grandes se encuentran actualmente agotadas.

¿El precio? Es posible hacerse con el blazer de Eugenia Osborne por 349,95 euros.

Eugenia ha optado por lucir la americana cerrada, aunque lo cierto es que también se puede llevar abierta, dejando al descubierto las prendas de debajo.

El resto del look no se ha quedado atrás. Al blazer ha decidido añadir unos mom jeans y unos zapatos también de Micuir.

En concreto, Eugenia se ha subido las botas Bowie de piel. Destacan sobremanera por sus tiras cruzadas con cierre de hebilla regulable. Además, presentan detalles metálicos en tono dorado en puntera y tiras con un tacón superior a los siete centímetros.

Los botines han seguido la misma línea que la americana y apenas quedan existencias en la página web de Micuir. Tienen un precio actual de 279,95 euros y están disponibles también en negro.

Sobre la firma

Micuir es una marca española de moda artesanal, fundada por Elena Peña. Está especializada en calzado, bolsos y complementos de piel y destaca por su producción ética y sostenible, utilizando pieles recicladas y técnicas tradicionales.