Ficha las New Balance que han enamorado a Laura Matamoros: modelo unisex y combinable con todos tus 'looks'

Entrado el mes de diciembre, son muchas las personas que buscan hacerse con nuevas prendas de ropa para desafiar las bajas temperaturas que acontecen en buena parte del país ante la inminente llegada del invierno.

Si hay un calzado que triunfa por excelencia en esta época del año son las deportivas. Laura Matamoros (32 años), así, ha encontrado unas zapatillas que prometen convertirse en un must para sus miles de seguidoras.

La hija de Kiko Matamoros se ha hecho con las New Balance 991v2 Grape Sorbet hechas en Reino Unido.

Las deportivas que han conquistado a Laura destacan por los llamativos tonos verdes y morados que presentan. Las capas superiores de ante nuevo son de unos tonos más claros para resaltar texturas ligeras, mientras la malla más oscura simula a una uva.

Laura Matamoros, en un 'story' de Instagram.

Uno de los detalles más llamativos es que es un modelo unisex. Todo aquel que lo desee, ya sea hombre o mujer, puede hacerse con las deportivas de Matamoros entre las tallas 36 y 47,5.

¿Su precio? Las zapatillas New Balance que han enamorado a la influencer tienen un precio actual de 250 euros en su página web así como en tiendas físicas.

La creadora de contenido en redes sociales ha compartido en sus stories de Instagram un look con las deportivas. En este caso, ha optado por un estilo sporty, aunque cierto es que las zapatillas pueden ser combinadas con distintos tipos de outfits.

Laura Matamoros ha escogido unos leggins de la firma deportiva BSoul. Además, ha añadido una sudadera en color marrón chocolate con capucha. Como prenda de abrigo, ha lucido una cazadora de pana marrón con cuello de borrego.

La joven ha demostrado ir un paso más allá y ha despuntado al escoger un bolso negro de la firma Saint Laurent. Un modelo de cuero que tiene un precio aproximado de 1.300 euros.

Sobre la firma de calzado

New Balance fue fundada en 1906 en Boston, Massachusetts, por William J. Riley, un inmigrante inglés. Inicialmente, la empresa se llamó New Balance Arch Support Company y su primer producto fue un soporte para el arco del pie diseñado para mejorar el ajuste de los zapatos y aliviar el dolor de pies.

Durante las primeras décadas, New Balance se centró en la producción de soportes para el arco y otros productos ortopédicos.