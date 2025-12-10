Copia el jersey beisbolero de María Pombo si quieres lucir cómoda y 'trendy' en la recta final de tu embarazo

Vestir cómoda es una máxima entre las embarazadas. Sobre todo, en la recta final del embarazo. Una norma no escrita que no impide renunciar a las tendencias. María Pombo (31 años) lo ha confirmado con su última elección estilística.

En uno de sus planes de fin de semana, en medio de la naturaleza, la influencer ha combinado un vaquero básico con un jersey beisbolero que sigue las tendencias del momento: un diseño oversize y unisex.

La pieza es de Asos y el modelo que la lleva en la página web es un hombre. María Pombo, no obstante, ha confirmado que la prenda también funciona en estilismos femeninos.

María Pombo ha completado su 'look' con un gorro tipo ruso. Instagram

Asos describe la pieza como un jersey azul marino extragrande con estampado de los LA Dodgers, el equipo de béisbol de la ciudad de Los Ángeles.

Una prenda que sigue las líneas del estilo sporty, uno de los favoritos entre las insiders, y que ya se ha agotado en Internet. Tiene un precio de 90 euros, pero a día de hoy está fuera de stock. Un gesto que confirma su éxito entre las fashionistas.

Es de silueta relajada, corte recto y mangas amplias que refuerzan esa sensación de confort. El jersey, además, confirma el regreso de la estética college, en la que los logos tienen especial protagonismo.

En definitiva, un aliado para ir cómoda y trendy en la recta final del embarazo.

El 'look' cómodo y en tendencia de María Pombo en la recta final de su embarazo. Instagram

María Pombo ha combinado el jersey con unos vaqueros claros de corte campana y botines, un must en el armario de la influencer, independientemente de la temporada.

El toque final y chic lo ha conseguido con un gorro tipo ruso de color marrón que ha decorado su melena suelta y al natural. Se trata de un complemento que ya había mostrado en su perfil de Instagram.

La creadora de contenido madrileña ha optado por este estilismo para un plan entre amigos durante este puente de diciembre y en plena expectación por la llegada de su tercera hija, Mariana.

"Diciembre con D de decidme cuándo voy a parir", ha escrito María Pombo en el post, donde se muestra ansiosa por la llegada de su bebé. Más pronto que tarde, la influencer y Pablo Castellano (39) se convertirán en familia numerosa. Mariana llegará cinco años después de su hermano mayor, Martín, y tras dos años del nacimiento de Vega, la mediana de los tres.