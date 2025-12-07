Sassa de Osma tiene el abrigo étnico y 'boho chic' que ya es la prenda fetiche del invierno: es de su marca y cuesta 595 euros

La elegancia depurada de Sassa de Osma (37 años) vuelve a marcar tendencia esta temporada gracias a una de las piezas más llamativas de su firma, Philippa 1970.

Se trata del abrigo Ren Ikat, un diseño artesanal cargado de personalidad capaz de conquistar a editoras de moda, creadoras de contenido y amantes del lujo discreto.

La prenda, valorada en 595 euros, combina tradición, artesanía y una estética vibrante que define el ADN de la marca. Una creación artesanal que promete convertirse en objeto de deseo entre las it girls españolas y quienes buscan prendas especiales con una historia detrás.

Sassa de Osma (a la derecha) en una imagen de sus redes sociales, junto a Sofía Palazuelo. @sassadeo

Abrigo Ren Ikat

La mujer de Christian de Hannover (40) reunió hace unos días a un selecto grupo de creadoras y profesionales en un encuentro organizado por su firma. Bajo el nombre Women Who Move Us, el evento celebró a mujeres que inspiran a través de la claridad, el propósito y la autenticidad.

Emprendedoras del mundo de la moda, la belleza, la gastronomía, el arte y la cultura participaron en un espacio íntimo en el que compartieron sus trayectorias e inquietudes.

La reunión, que respiraba coherencia con el espíritu de Philippa 1970, sirvió también como escaparate perfecto para presentar algunas de sus piezas más representativas.

Entre ellas destaca el ya mencionado abrigo Ren Ikat, una prenda que concentra el gusto de Sassa por la artesanía y la estética contemporánea. El diseño se elabora en un tejido rico en textura, con una llamativa composición del 80% poliéster y 20% algodón.

Sus motivos geométricos y étnicos, en tonos turquesa, rojo y negro, evocan la técnica tradicional del ikat, reinterpretada bajo una mirada sofisticada y actual.

Abrigo Ren Ikat, de Philippa 1970. Philippa 1970.

Una técnica milenaria

Cabe recordar que el ikat, considerado un textil de lujo, es una milenaria técnica de teñido y tejido originaria de Asia que se practica principalmente en Indonesia, India, Tailandia y Japón.

Su proceso consiste en atar secciones de hilos con cuerda antes de sumergirlos en tinte, de manera que las áreas ligadas resisten el color mientras que el resto absorbe el tinte.

Una vez desatados los hilos, el tejido revela patrones geométricos e irregulares con bordes difuminados característicos. Así, cada pieza es única e irrepetible debido a su elaboración manual.

Abrigo Ren Ikat, de la firma Philippa 1970. Philippa 1970.

La palabra ikat proviene del malayo y significa "atar" o "amarrar", reflejando la esencia de su técnica. Diseñadores contemporáneos han incorporado sus distintivos patrones en sus colecciones. Por ello se mantiene como un ejemplo de comercio justo y artesanía de alto nivel que requiere la habilidad de los maestros tejedores asiáticos.

El abrigo, disponible en la tienda online entre las tallas 36 y 42, incorpora detalles que elevan aún más su carácter artístico: cuello mao, cierres tipo trenza y puños adornados con ribete de pelo, un guiño al dramatismo refinado que se ha convertido en sello de identidad de la marca.

Con su silueta estructurada y su paleta vibrante, la pieza se posiciona como una de las favoritas de la temporada entre editoras de moda, influencers y seguidoras del estilo de Sassa.

La empresaria peruano-alemana es una de las voces más relevantes del nuevo lujo artesanal: uno que apuesta por la durabilidad, la técnica y el valor cultural de cada prenda.