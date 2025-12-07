María García de Jaime saca su estilo más rockero y ficha la chaqueta de piel que todas las expertas desean

María García de Jaime en una imagen compartida en su perfil de Instagram. Instagram

María García de Jaime (28 años) sale de su zona de confort y elige una de sus marcas favoritas para revolucionar su estilo. La influencer nos tiene acostumbrados a un estilo más clásico, casual y natural, algo que la caracteriza y que ha sabido marcar en su armario.

Tras enfrentarse día a día a una firma de moda y saber lo que cuesta convertirse en una firma respetable, García de Jaime tiene claro que ella siempre apoyará a las marcas con las que trabaja normalmente. En un posado en el espejo, como es muy común para ella, en el ascensor, ha sorprendido con un outfit fuera de lo común en su estilo.

María ha vestido una pieza en piel con tachuelas que ha llamado la atención, se trata de una chaqueta que marca un antes y un después en su estilo actual.

La influencer ha confiado en la firma Polo Ralph Lauren para resguardarse del frío madrileño. Se trata de una chaqueta de cuero 100% con un leve relleno y en color negro.

María García de Jaime con una chaqueta de Polo Ralph Lauren. Instagram

García de Jaime luce una chaqueta con cuello alzado que aporta un toque moderno y elegante a su conjunto. El diseño unicolor se complementa con un cierre de cremallera descubierto, mientras que los bolsillos con cremallera añaden funcionalidad sin perder estilo.

Los detalles marcan la diferencia: la prenda incluye un cinturón que permite ajustar la silueta, una tira de botones y remaches que realzan su carácter rockero y sofisticado. Esta combinación de elementos convierte a la chaqueta en una pieza versátil y deseada por las expertas en moda.

La chaqueta presenta un fit regular que asegura comodidad sin perder estilo, con una forma recta que favorece todo tipo de siluetas. Su largo clásico la convierte en una prenda versátil, perfecta para combinar con distintos looks urbanos o de noche.

Chaqueta de cuero. Polo Ralph Lauren

Además, las mangas largas completan su diseño funcional y elegante, ofreciendo cobertura y un acabado cuidado en cada detalle. Esta combinación de corte y proporciones hace que la chaqueta sea un básico imprescindible en cualquier armario moderno.

La chaqueta de María García de Jaime se puede fichar en Polo Ralph Lauren, donde se convierte en una opción ideal para quienes buscan un estilo sofisticado con un toque rockero. Su precio de 848 euros refleja la calidad de los materiales y el cuidado en el diseño de cada detalle.

Con su combinación de funcionalidad, elegancia y detalles únicos, esta chaqueta se posiciona como una de las piezas clave de la temporada. Sin duda, se trata de una inversión de estilo que eleva cualquier look con personalidad y modernidad.