El anillo que luce Amelia Bono está rebajado y es ideal para regalar en tu próximo amigo invisible

Amelia Bono (44 años) continúa consolidándose como un referente de estilo en el panorama nacional.

La empresaria ha compartido en sus redes sociales recientemente en un evento de moda en Madrid, donde su presencia destacó tanto por la elegancia de su conjunto como por la naturalidad con la que combina prendas y accesorios.

Con su característico gusto por los detalles, Amelia demuestra una vez más que la moda puede ser sofisticada sin perder un toque cercano y auténtico.

La hija de José Bono ha aprovechado este último evento para presentar un look que mezcla piezas clásicas con guiños modernos. Su elección refleja una sensibilidad por las tendencias actuales, pero también un respeto por la calidad y el diseño.

Además de su impecable estilismo casual, Amelia ha vuelto a capturar la atención de los amantes de las joyas gracias a un accesorio que no pasó desapercibido: un anillo que aporta carácter y personalidad a su estilismo.

Amelia Bono con un anillo de Bonai Madrid. Instagram

Se trata del Black Corine Gold de la firma Bonai Madrid, un anillo que combina la elegancia del oro con la modernidad de los detalles en resina y circonitas blancas. Una joya perfecta para regalar esta Navidad.

Fabricado en plata de ley 925 con baño de oro de 18 quilates, el anillo tiene un ancho de 5 mm y destaca por su destacado contraste entre la piedra negra de resina ónix y el brillo sutil de las circonitas.

Con un precio de 51 euros, se posiciona como una opción accesible para quienes buscan una pieza de calidad sin renunciar al estilo. Además, Bono sabe que de esta manera, aporta más a su público y su estilo.

Más allá de su diseño, el Black Corine Gold requiere ciertos cuidados para mantener su brillo y durabilidad. Se recomienda guardar la pieza en un lugar fresco y seco, preferiblemente hermético, para evitar la oxidación.

Black Corine Gold. Bonai Madrid

Asimismo, conviene evitar el contacto prolongado con agentes corrosivos como cloro, perfumes o sudor, y no exponer la joya a la luz directa del sol durante largos periodos.

También es importante no dejarla en contacto con superficies de madera, que pueden afectar su acabado.

Con esta elección, Amelia Bono demuestra una vez más su habilidad para combinar moda y joyería de manera elegante y actual.

Este anillo, que destaca por su diseño contemporáneo y su versatilidad, se perfila como un imprescindible para quienes buscan un toque sofisticado en su día a día.

Sin duda, la influencer ha vuelto a marcar tendencia, confirmando que incluso los detalles más pequeños pueden tener un gran impacto en cualquier estilismo.