Tamara Falcó reinventa el outfit de punto con un total look de Falconeri, perfecto para estar elegante y abrigada en invierno

Tamara Falcó (43 años) vuelve a poner en marcha su radar de estilo y lo ha demostrado con un conjunto que combina suavidad, confort y elegancia: un total look de punto de la firma italiana Falconeri, de la que es embajadora.

Con él reinterpreta la idea del look cómodo y lo eleva a una declaración de estilo. Su propuesta se ha convertido en referente para quienes quieren prendas versátiles, sofisticadas y aptas tanto para el día a día como para momentos más cuidados.

El conjunto que ha lucido la marquesa de Griñón consta de tres piezas: un jersey de corte clásico a juego con una falda y una capa de punto de ochos, todos ellos confeccionados con cashmere.

Tamara Falcó, en una imagen de sus redes sociales, con ropa de Falconeri. @tamara_falco

Prendas de lana

Se trata de prendas confeccionadas en fibra de lana de cabra de cachemira, un tejido ligero pero abrigado, con una caída fluida que favorece la silueta.

En el caso de la capa, de Cashmere Ultrasoft, ofrece una experiencia de lujo y comodidad con una suavidad que envuelve el cuerpo con delicadeza.

El diseño abierto en la parte delantera y las amplias mangas le confieren un aspecto fluido y envolvente, mientras que la confección en diferentes puntos añade una textura refinada.

Con un largo por encima de la cadera y un corte holgado, la capa es perfecta para quienes buscan una prenda versátil y con clase, ideal para cualquier ocasión que requiera un toque de elegancia. Su precio es de 498 euros.

La elección de tonos neutros -una constante en el armario de Tamara Falcó- aporta una dosis de sobriedad atemporal y permite que el conjunto se pueda combinar con múltiples accesorios o capas.

Tamara acompaña su outfit en tonalidades marrones con maquillaje natural, ausencia de accesorios y un estilo desenfadado pero elegante. De este modo, Tamara logra un equilibrio perfecto entre comodidad y presencia, demostrando que un look de punto puede ser tan deslumbrante como útil.

Capa de punto de ochos de Cashmere Ultrasoft, de Falconeri. Falconeri.

Estilo y comodidad

Su acierto estilístico no sorprende demasiado si tenemos en cuenta la filosofía de la marca detrás del look. Falconeri, la casa italiana especializada en prendas de punto y cashmere, se define por crear piezas de calidad superior, con materiales nobles y confección cuidada.

Entre sus mejores productos figuran jerseys de cashmere e hilo de lana, cardigans atemporales, suéteres de cuello alto, vestidos de punto, pantalones de lana, incluso chalecos y chaquetas de punto, siempre con un enfoque minimalista y elegante.

La firma apuesta por prendas atemporales, fáciles de combinar, que trascienden temporadas y modas pasajeras. En ese sentido, el outfit de Tamara encarna a la perfección esa filosofía: un conjunto versátil, cómodo y con sello de distinción.

La acogida en redes ha sido inmediata. Cientos de seguidoras han reaccionado con elogios a la elección, muchos comentarios preguntan por las piezas exactas: "Guapísima, mi Tami", "extraordinario" o "elegancia pura" han sido algunas de las reacciones.

Es otra muestra del llamado "efecto Tamara”: cada aparición suya lleva a un incremento notorio del interés por las prendas que lleva. En esta ocasión, el punto es el protagonista.

Pero, más allá del impacto mediático, la apuesta de Tamara refleja una tendencia creciente: la búsqueda de prendas cómodas, de calidad y funcionales, sin renunciar al estilo.

En un momento en que muchas mujeres buscan equilibrio entre estilo de vida, trabajo y su sello personal, conjuntos como el que luce Falcó ofrecen una alternativa sofisticada, relajada y llena de posibilidades.