Isabel Guarch, la joyera de la realeza española, presenta 'Mallorca Eterna' en Madrid con espectaculares piezas

Isabel Guarch es la segunda generación de una de las familias joyeras con mayor tradición y prestigio de Mallorca. Su madre creó la firma Isabel Guarch en 1957 en un estudio privado y en muy poco tiempo logró convertirse en uno de los referentes de alta joyería gracias al boca a boca que resaltaba la calidad de sus diseños y el trato personal.

Una de sus clientas más fieles es la emérita Sofía (87 años), quien siempre que tiene ocasión aprovecha para lucir una de las piezas de la firma. Por supuesto también, la reina Letizia (53), cuyo joyero real cuenta, por ejemplo, con los magníficos pendientes inspirados en el rosetón de la Catedral de Palma.

Ahora, Isabel Guarch ha traído a Madrid parte de su mundo en una exposición, Mallorca Eterna, donde hace un viaje por el pasado y la identidad de la isla a través de una selección de espectaculares piezas.

Colección Foners.

“Cuando imaginé Mallorca Eterna no pensé solo en una colección: pensé en mi propia historia. En cómo mi madre me enseñó a mirar esta isla no solo con los ojos, sino con el alma".

"Cada joya que veréis hoy lleva un pedacito de ese legado familiar. El mar que me acompañó desde niña, la naturaleza que siempre fue refugio, la arquitectura que aprendí a admirar desde muy joven… Todo eso se ha ido quedando conmigo y, con el tiempo, se ha transformado en mi manera de crear”, destacó Isabel Guarch en un emotivo discurso ante sus casi 200 invitados a la presentación de la exposición.

Llums, Formentor, Reial, Creu, Foners han sido las colecciones presentadas en esta exposición, que busca no solo mostrar piezas únicas de alta joyería, sino también reivindicar la joya como vehículo de memoria, expresión artística y vínculo cultural.

Colección Llums.

Creu, inspirada en la Cruz de Calatrava, abre el recorrido. Sin embargo, entre las piezas únicas de alta joyería, una de las más comentadas por su belleza sin igual ha sido el mantón Llums, que se inspira en el majestuoso rosetón de la Catedral de Palma y que evoca el mágico juego de luces -el Ocho- que transforma este monumento dos veces al año.

Belinda Washington (62) y Esmeralda Moyá (40) son dos de los rostros conocidos que no han querido perder la oportunidad de poder conocer de primera mano las impresionantes piezas creadas por la joyera por excelencia en Mallorca. La cita tuvo lugar en el espacio Abadía Retuerta Craft hasta donde se acercaron también influencers, periodistas y otras personalidades de la alta sociedad.