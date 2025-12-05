Ana Boyer tiene el vestido cruzado de cuadros que todas desean: es de la firma francesa Sézane y está agotado

Ana Boyer (36 años) ha vuelto a demostrar por qué es uno de los referentes de estilo más discretos pero influyentes del panorama nacional.

La hija de Isabel Preysler (74) ha conquistado a sus seguidores con el último look que ha compartido en sus redes sociales: un vestido cruzado de cuadros firmado por la marca francesa Sézane, una de las firmas favoritas de las amantes de la estética parisina.

La prenda, con mangas largas y falda corta, es más propia del entretiempo. Y ya se ha agotado en la tienda online de la marca, fundada en el año 2013 por la diseñadora francesa Morgane Sézalory y especializada en moda femenina de lujo accesible.

Ana Boyer, en una imagen de sus redes sociales. @anaboyer

Un vestido clásico y juvenil

El diseño, de inspiración clásica y silueta envolvente, combina un favorecedor corte cruzado con un estampado de cuadros en tonos neutros, una fórmula infalible para esos estilismos de otoño que buscan elegancia sin esfuerzo.

Con mangas largas, escote en "V" y un patrón estructurado que realza la figura, el vestido encaja a la perfección con el estilo pulido y coherente que caracteriza a la menor de las hijas de Isabel Preysler (74).

La publicación de Ana Boyer ha generado una oleada de comentarios que han ido desde los elogios habituales a su elegancia hasta la inevitable pregunta: “¿De dónde es el vestido?”.

La respuesta no ha tardado en provocar un pequeño terremoto fashionista. "Guapa", "bonita", "Ideal, como siempre" o "siempre perfecta" son algunos de los mensajes que le han escrito algunos de sus 356.000 seguidores en Instagram.

Vestido de rayas de Sézane. @sezane

El efecto 'Ana Boyer'

Sézane, firma conocida por sus colecciones limitadas y su política de producción consciente, ha colgado el cartel de sold out pocas horas después del post de la socialité.

Este fenómeno no es nuevo para la maison francesa, que suele agotar sus piezas más icónicas cuando algún rostro público las luce.

La firma, que se ha convertido en una de las marcas de moda francesa más exitosas, celebró su 10 aniversario el pasado año y sigue expandiendo su presencia global, incluyendo la apertura de una tienda física en Madrid en 2024.

No obstante, el "efecto Ana Boyer" demuestra que la empresaria sigue ejerciendo una influencia notable en las tendencias del día a día, especialmente cuando se trata de prendas prácticas, versátiles y con un punto chic internacional.

Mientras tanto, en la página web de Sézane ya se han habilitado las listas de espera... Cientos de usuarias intentan asegurarse una unidad si el vestido vuelve a reponerse. Un éxito absoluto para la firma… y otro acierto estilístico para Ana Boyer.