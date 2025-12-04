Un pantalón de piel es todo lo que necesitas para triunfar y Victoria Federica lo sabe

Unas imágenes de Victoria Federica (25 años) durante la caída del sol han sido las protagonistas de sus redes sociales en las últimas horas. La sobrina del Rey ha dejado claro que sus looks siempre son una prioridad en su día a día, y así lo muestra en su perfil de Instagram.

La influencer ha acostumbrado a su público en redes a presumir de las firmas de alta moda que guarda en su armario. Sin embargo, en esta ocasión, un look de una firma española ha logrado hacerla deslumbrar.

Lo más llamativo de este estilismo han sido unos pantalones de piel que se han convertido en los protagonistas, donde el color negro predomina en sus prendas. Un chaleco negro de lana fina, un pantalón de piel y unos botines son todo lo que Victoria Federica necesita para triunfar.

Vic ha elegido un diseño de Simorra para comenzar diciembre, una pieza atemporal que puede lucirse durante todo el año.

Este pantalón presenta un corte recto que combina elegancia y comodidad, ideal para crear estilismos tanto formales como casuales. Los pespuntes a contraste añaden un detalle sutil pero sofisticado, resaltando las líneas del diseño y aportando un acabado cuidado.

Su confección bimateria lo hace especialmente versátil: el delantero con efecto piel aporta un toque moderno y vanguardista, mientras que la espalda de punto roma garantiza suavidad y flexibilidad en cada movimiento, adaptándose al cuerpo sin perder la estructura.

El diseño incluye una cinturilla con trabillas, que permite añadir un cinturón para mayor ajuste y estilo, así como bolsillos inclinados en los laterales, prácticos y funcionales, que completan un pantalón que combina estética y confort en un básico imprescindible.

Pantalón bimateria pespuntes. Simorra

Esta pieza de la firma española cuenta con un fit ajustado en la cintura, aunque posee talle bajo. Además, tiene un precio de 111 euros, un coste razonable y al alcance de muchas expertas en moda.

La firma ofrece descuentos en gran parte de su catálogo, y hay diseños que podrían resultar muy interesantes de cara a las bajas temperaturas que se avecinan en esta última etapa del año.

Victoria Federica lo tiene claro: si es de firma española, siempre será un éxito. Está disponible en todas las tallas, por lo que no dudes en hacerte con él si te gusta el diseño, el formato y, además, quieres tener una pieza única en tu armario.