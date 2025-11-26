Todo al marrón: Violeta Mangriñán combina un 'look' de Zara con las New Balance x Miu Miu en color canela

New Balance y Miu Miu han apostado por reinterpretar iconos del calzado deportivo clásico consiguiendo un toque glam. Una colaboración entre el legendario fabricante estadounidense y la maison italiana que ha conquistado a conocidas figuras relacionadas con la industria de la moda.

Hace un tiempo era Chiara Ferragni (38 años) quien se mostraba con unas zapatillas de esta acertada alianza. Ahora ha sido Violeta Mangriñán (31) la que las ha lucido en sus redes sociales. Un must para quienes son amantes del lujo y el street style.

Se trata de las New Balance x Miu Miu 530 SL, de ante y malla. Un modelo que renueva por completo la estructura para hacerla ultraligera y juega con los cordones dobles. El logo completa el diseño con un toque icónico.

Violeta Mangriñán las ha elegido en color canela, un 10 teniendo en cuenta que es el tono de la temporada. La influencer, de hecho, las combina con un total look en esta paleta cromática. Un outfit cómodo que ha elegido para conocer su nuevo local en Valencia y llevar a cabo otras actividades por la ciudad.

El resto del estilismo es de Zara. La creadora de contenido se ha decantado por un top manga larga y ceñido a la figura, pantalones bombachos y una gabardina de ante. Como complementos ha elegido un bolso shopper firmado por DeMellier y gafas de sol graduadas.

El toque glam lo ha conseguido con las zapatillas de New Balance x Miu Miu, valoradas en 950 euros. 100 euros más que hace un año y medio atrás cuando las lució Chiara Ferragni

La cifra es muy alta si se compara con otras zapatillas de New Balance. Esta vez, el sello Miu Miu, ha hecho que se incrementara su valor.

Además del modelo que ha elegido Violeta en color marrón, también están disponibles en beige. En ambos casos se han diseñado desde la talla 34 hasta la 46, siendo así un modelo unisex.

El diseño es una nueva versión de la histórica silueta 530, lanzada originalmente por New Balance en 1992. Bajo la firma de Miu Miu, se ha rediseñado como 530 SL (siglas que significan súper light). Son más ligera y con una suela ultraplana que refuerza su comodidad.

Destacan también sus cordones. Una mezcla de naranja y marrón en una de las zapatillas y una combinación de beige y marrón en la otra. Este detalle, propio de la colección, también salta a la vista por su juego de texturas.