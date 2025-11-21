Sara Carbonero comparte sus botas de borrego preferidas para la nueva temporada futbolera

La temporada futbolera ya ha comenzado. Además de los rostros conocidos de nuestro país, numerosos jóvenes regresan al campo. Y con ellos, numerosas madres. Sara Carbonero (41 años) se encuentra en la lista.

Aunque muchos no quieran asumirlo, lo cierto es que el frío ya es una realidad latente en la mayor parte de las ciudades de España. De ahí que sea de vital importancia hacerse con estilismos abrigados para hacer frente a las bajas temperaturas.

La comunicadora, en esta línea, ha compartido en sus stories de Instagram detalles de su estilismo para la nueva temporada futbolera. Tal y como ella misma ha compartido, ha escogido una bufanda en color gris y una gorra a juego. Ambos accesorios son un must para resistir el frío.

No han sido los complementos lo que más ha llamado la atención del estilismo que ha compartido Carbonero en redes sociales. Sus botas, cabe mencionar, se han llevado las miradas de todas sus seguidoras.

Sara Carbonero, en una imagen de sus redes sociales.

Sara ha escogido las botas UGG. En concreto, ha optado por un modelo de caña baja, confeccionadas en ante color avellana, con un diseño muy característico gracias a su plataforma gruesa de EVA.

Según recoge la propia página web, su piel de ante aporta una textura aterciopelada y elegante, mientras que el forro interior, típico de UGG, proporciona confort, calidez y una sensación acogedora cuando las llevas puestas.

La plataforma, por su parte, da un toque moderno y algo más de altura, sin sacrificar la comodidad, lo que las convierte en una opción versátil tanto para un look relajado como para algo más urbano.

En cuanto al precio, se encuentran situadas actualmente en 189,95 euros. No obstante, cabe recalcar que se trata de un modelo que numerosas firmas low cost han replicado a lo largo del tiempo. Así, es posible hacerse con opciones similares por un coste económico menor.

Sobre la firma

UGG es una marca de calzado que fue fundada en 1978 por un joven surfista australiano llamado Brian Smith en las costas del sur de California. Sus orígenes se basan en el uso de la piel de oveja para producir botas y zapatos cómodos y cálidos.

Originalmente, estas botas eran populares entre los surfistas californianos que las usaban para mantenerse calientes después de surfear en aguas frías. Con el tiempo, UGG se convirtió en un símbolo de la cultura relajada del sur de California y luego en un icono de moda a nivel mundial.