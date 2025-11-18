Selena Gómez tiene sus favoritos de maquillaje en sets perfectos para regalar estas navidades

Selena Gómez (33 años) está pletórica y no solo por su reciente boda con Benny Blanco (37). La cantante y compositora estadounidense está arrasando con su marca de maquillaje Rare Beauty, que ya se ha convertido en un imprescindible para mujeres de medio mundo.

Conocedora de la necesidad que ha creado entre sus clientas, la artista ha decidido poner a la venta estas navidades un set muy especial para regalar y que contiene los dos productos estrella de su línea: el inconfundible Soft Pinch Liquid Blush y la nueva fragancia Rare Eau de Parfum.

De venta en exclusiva en Europa, el dúo se convierte en el definitivo para quienes buscan un toque de color y una fragancia cálida y sofisticada.

Set de Navidad.

"Si tuviera que elegir solo dos imprescindibles ahora mismo, serían estos. Nuestro Liquid Blush es mi básico diario para un look fresco, y el perfume siempre me hace sentir la mejor versión de mí misma cada vez que lo uso", ha asegurado Selena Gomez.

Cálido y decadente con un toque de especias, Rare Eau de Parfum Rollerball da la bienvenida con notas de caramelo cremoso y pistacho, da paso a una dualidad inesperada de rica vainilla combinada con jengibre picante, y luego se seca en un sándalo terroso.

Brillante pero profundo, familiar pero inesperado, esta es una fragancia que evoluciona con cada momento que pasa, perdurando hasta 12 horas.

Ligero y fresco, el galardonado Soft Pinch Liquid Blush ofrece un color de alto impacto con solo un punto, mezclándose a la perfección para un rubor perfecto que también dura hasta 12 horas.

El mismo dúo está disponible en formato mini para poder llevarlo a todas partes. Ambos se pueden encontrar en Sephora. El primero tiene un precio de 89 euros y el formato mini de 33.