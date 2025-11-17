Violeta Mangriñán lleva el abrigo morado que es objeto de deseo esta temporada: es de Desigual y cuesta 199 euros

Violeta Mangriñán, en un evento en Madrid en mayo de 2024. GTRES

Violeta Mangriñán (31 años) ha vuelto a marcar tendencia. La influencer valenciana, una de las prescriptoras de moda más seguidas en España, ha mostrado en sus redes sociales el abrigo morado que ya se ha convertido en uno de los más buscados de la temporada.

La prenda, firmada por Desigual y a la venta por 199 euros, pertenece a la colección AW25 y se perfila como uno de los imprescindibles del otoño-invierno.

El diseño en cuestión es la chaqueta corsé acolchada, un modelo corto que destaca por su favorecedor efecto corsé en la cintura, pensado para estilizar la figura y aportar un aire femenino y estructurado.

Violeta Mangriñán luce una chaqueta de Desigual en sus redes sociales. @violeta

Una prenda sostenible

Confeccionada en poliéster reciclado, la prenda combina moda y sostenibilidad, uno de los sellos de identidad de la marca.

"Este plumas no puede ser más ideal", ha confesado Violeta Mangriñán en sus redes sociales.

Entre sus características principales, la chaqueta presenta cuello de solapa de pico, manga larga, ribetes en contraste de color y cierre de cremallera, además de un corte regular fit que garantiza comodidad sin renunciar a la silueta marcada.

Diseñada en Barcelona, la prenda destaca por su estética contemporánea y su color liso en un potente e invernal tono morado, que ya ha conquistado a las seguidoras de Mangriñán.

Abrigo corsé en color morado de la firma Desigual. Desigual.

Abrigo súper entallado

El modelo mostrado por la influencer corresponde a la talla S, la misma que luce la modelo oficial en la web de la marca, que mide 171 centímetros.

El abrigo es perfecto para marcar la silueta: tiene 55 centímetros de cintura y 88 de cadera. El artículo puede encontrarse en la tienda online de Desigual bajo la referencia SKU 25WWEWXQ3035.

¿Lo mejor? Además de su corte súper entallado: su color resulta fascinante. Y es que el morado se ha consolidado este año como uno de los colores estrella de la temporada, presente en pasarelas internacionales y en las principales colecciones de moda de las firmas de todo el mundo.

Asociado a la creatividad, la sofisticación y el poder, este tono ha conquistado abrigos, accesorios y vestidos, convirtiéndose en una apuesta segura para quienes buscan elevar sus looks de invierno sin renunciar a la elegancia.

Su versatilidad permite combinarlo tanto con neutros como con tonalidades vibrantes, lo que explica su creciente popularidad en el street style y entre las influencers.

Con esta elección, Violeta Mangriñán confirma una vez más su capacidad para viralizar prendas y anticipar las tendencias que marcarán la temporada.

Todo indica que esta chaqueta corsé acolchada de Desigual será uno de los grandes éxitos del invierno.