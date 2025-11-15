No busques más: Tomás Páramo tiene el abrigo de Gant que te convertirá en el más elegante

Tomás Páramo (29 años) ha vuelto a demostrar por qué es uno de los referentes de estilo masculino más seguidos en redes. En su último post de Instagram, el creador de contenido ha posado con una de las prendas estrella de la temporada: el abrigo de lana Balmacaan de Gant.

El diseño está valorado en 750 euros. Con una estética que combina lo clásico con lo contemporáneo, Páramo ha sabido integrar esta pieza de lujo en un look urbano, reafirmando su capacidad para reinterpretar la moda masculina desde una perspectiva cercana y aspiracional.

El abrigo en cuestión no es una prenda cualquiera. Se trata de una pieza confeccionada en 100% lana italiana de la máxima calidad, con un diseño integral de pata de gallo que le otorga un aire atemporal y distinguido.

Su corte holgado y silueta larga, que llega hasta la pantorrilla, lo convierten en un imprescindible para los meses fríos, aportando tanto abrigo como presencia.

El modelo incorpora detalles que marcan la diferencia: manga raglán, cuello francés, cierre de botones en la parte delantera, bolsillos laterales funcionales y una abertura trasera que garantiza libertad de movimiento.

Además, su interior completamente forrado refuerza la sensación de confort y lujo que transmite la prenda.

En la imagen compartida por Páramo, el abrigo se convierte en el protagonista absoluto del conjunto. Combinado con unos pantalones rectos en tono neutro, un jersey de punto fino y zapatillas blancas, el influencer logra el look perfecto.

Más allá de la prenda en sí, lo que destaca en Tomás Páramo es su capacidad para dotar de autenticidad a cada elección estilística.

El abrigo de Tomás Páramo, firmado por Gant.

Tal como indica la propia descripción del producto, "si deseas un corte más ajustado, te recomendamos escoger una talla menos", lo que refuerza la versatilidad de la prenda según el perfil del usuario.

El gesto de Páramo al apostar por una pieza de Gant también habla de una sensibilidad hacia la moda que valora la herencia y la artesanía.

Fundada en 1949, la firma estadounidense ha sabido reinventarse sin perder su esencia, y este abrigo es un ejemplo claro de esa evolución: una prenda clásica reinterpretada con un enfoque contemporáneo.

La elección de una prenda de calidad, con diseño y materiales duraderos, se convierte en una declaración de principios. Y Tomás Páramo, con su influencia y alcance, contribuye a visibilizar esa forma de consumir moda más sostenible.