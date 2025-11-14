El 'look navy' también es para el otoño: Mar Flores lo sabe y lo combina con pantalones de piel

Mar Flores (56 años) vuelve a demostrar que el estilo no entiende de estaciones. La modelo y empresaria ha compartido en sus redes sociales un conjunto que confirma que el look navy, ese estilo marinero de líneas limpias y espíritu sofisticado, también tiene cabida en los días más fríos del año.

Lejos de los clásicos estilismos veraniegos, Mar ha adaptado el espíritu navy al otoño, combinando un jersey de rayas azules de la firma Theory, fundada en 1997 en Nueva York, con unos pantalones de piel de la marca española Mon & Pau.

Una mezcla impecable que aúna tradición y modernidad. Y que resulta perfecta para un día de trabajo; en su caso, el de colaboradora del programa Y ahora Sonsoles, en Antena 3.

Mar Flores, en una imagen de sus redes sociales. @marflores_mar

Un básico de sastrería

El jersey, con su diseño de inspiración náutica, aporta ese toque atemporal y fresco que nunca pasa de moda. Por su parte, el cuero introduce una nota contemporánea y poderosa que transforma el conjunto en una propuesta perfecta para el entretiempo.

La pieza estrella del estilismo son los pantalones Verónica Bone Leather de Mon & Pau, confeccionados en 100% piel de cordero elástica.

Este modelo de tiro alto y pierna ancha es un auténtico básico de sastrería con carácter, pensado para estilizar la silueta sin renunciar a la comodidad.

Sus bolsillos frontales, los traseros de parche y los pespuntes definidos aportan estructura y elegancia a una prenda de calidad artesanal.

Además, su textura suave y su acabado impecable reflejan la filosofía de la firma: piezas versátiles, duraderas y con sello de autor. Su precio es de 1.095 euros en la web del establecimiento.

Pantalones Veronica Bone Leather, de la firma Mon & Pau. Mon & Pau.

Piel y rayas marineras

Para completar el look, Mar Flores ha optado por unas sandalias de tacón de Aquazzura, una elección que añade feminidad y ligereza al conjunto.

La combinación de piel y rayas marineras equilibra a la perfección la fuerza y la sutileza, logrando un resultado elegante y atemporal.

El mensaje de estilo es claro: el navy look no tiene por qué quedarse en el armario hasta el verano.

Con tejidos nobles y cortes cuidados, puede convertirse en una opción sofisticada también para el otoño. Mar Flores, siempre impecable, vuelve a recordarnos que la moda clásica bien entendida nunca pasa de moda.