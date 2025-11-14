Ficha el nuevo vaquero bicolor de Marta Pombo y da un giro radical a tus 'looks' más básicos

No hay pieza más imprescindible y versátil que un buen vaquero. Es un must en el armario que ha trascendido modas, generaciones y hasta clases sociales. Los hay de todos los tipos. Desde los más básicos que perduran años. Hasta los más rompedores y que siguen las tendencias del momento, como el que acaba de mostrar Marta Pombo (33 años) en sus redes sociales.

La influencer se ha decantado por un modelo que se perfila como must have para esta temporada y con toda la intención de marcar la pauta entre las amantes del denim.

Se trata de un diseño de corte ancho bicolor, en azul marino y marrón chocolate, dos tonos que son tendencia este otoño-invierno. El modelo lo firma la marca made in Spain Ramsos. No obstante, ha sido confeccionado en Portugal. Está valorado en 92 euros y se vende desde la talla XS hasta la L.

No queda duda de que es una reinvención del denim clásico que dará un giro radical a cualquier look, convirtiéndose en la prenda protagonista del estilismo.

Para ello, eso sí, es imprescindible elegir piezas básicas, tal y como ha hecho Marta Pombo, con ayuda de Ana Verdasco, la hermana de Fernando Verdasco (41), que ejerce de su estilista desde hace una temporada. Además, de Inés Esnal.

Marta Pombo, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

La influencer se ha decantado por un top y una chaqueta básica en color blanco y a juego. En cuanto al calzado, la creadora de contenido ha optado por unos botines altos de Bimani.

Marta Pombo, no obstante, ha llamado la atención con la elección de su bolso. Un modelo igual de rompedor que el vaquero. Se trata de un diseño estampado, de la colaboración de la influencer Alejandra Navarro con Nuno Bags.

Respecto al beauty look, se ha mantenido básica. La mediana de la Pombo ha optado por un maquillaje sencillo y un recogido messy.

La firma del vaquero

Ramsos es una marca española "dedicada a ofrecer básicos modernos y de alta calidad con existencias limitadas", explica la firma. Esta línea, de hecho, es la que sigue el vaquero que ha conquistado a Marta Pombo.

"Nuestra misión es brindar prendas atemporales y versátiles que combinen estilo y comodidad, para que te sientas más feliz y segura cada día", asegura la marca en su página web.

"Nuestra inspiración proviene de la vibrante cultura y el estilo de vida mediterráneos, donde la sencillez se une a la sofisticación. Creemos en la creación de prendas que no solo sean elegantes, sino también funcionales y duraderas", añaden.