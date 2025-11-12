Ficha las botas de la colección de Dulceida que están de rebajas y son el calzado tendencia de la temporada

Dulceida (36 años) vuelve a los titulares y, esta vez, es por uno de sus looks. La influencer lifestyle se convirtió hace años en uno de los grandes referentes de moda del país. Fue una de las primeras creadoras de contenido españolas invitadas por las firmas más prestigiosas a las fashion weeks internacionales.

En España, continúa siendo una fuente de inspiración para muchas mujeres que admiran su estilo. La catalana, que mantiene su perfil de Instagram siempre activo, se ha convertido en mucho más que una creadora de contenido.

Su faceta como empresaria ha cobrado protagonismo en los últimos años, además de su papel como madre, en el que sigue ganando experiencia. Sin embargo, si hay algo que nunca ha abandonado desde el principio, ha sido su vínculo con la moda.

Dulceida con unas botas de Krack. Krack Online.

En esta ocasión, Dulceida ha compartido en su perfil una fotografía con un look que ha conquistado a sus seguidores. Shorts, camisa de rayas azul y blanca, y jersey verde oliva son las prendas elegidas. Pero, sin duda, las auténticas protagonistas del conjunto son unas botas de caña alta firmadas por Krack, que han robado todo el protagonismo a un look pensado para triunfar.

Y es que, si hay un calzado que esta temporada domina la calle, son las botas: altas, bajas, de caña media… ¡todas! Pero parece que hasta que no las lleva nuestra influencer de confianza, no las fichamos. Esta vez ha sido Dulceida quien nos ha dado la pista definitiva.

Botas Dallas. Krack Online

Se trata de las botas Dallas, de la colección de Krack x Dulceida, un diseño de tacón en color marrón -uno de los tonos estrella de la temporada- que ya se ha convertido en objeto de deseo. Su estructura robusta y sus materiales de alta calidad las hacen perfectas para destacar en cualquier entorno. Además, ofrecen resistencia y sujeción, mientras que su diseño las convierte en una opción versátil y sofisticada, tal y como Dulceida demuestra en cada uno de sus looks.

El modelo está pensado para mujeres que buscan estabilidad y estilo en cada paso. Su diseño encaja a la perfección con los estilismos más informales, aportando versatilidad y buen gusto. Aunque, sin duda, lo mejor es su precio: están rebajadas un 11 %, pasando de 89 a 79,20 euros. Por menos de 80 euros, pueden ser tuyas.

Y si prefieres tonos más oscuros, estás de suerte: también están disponibles en color negro en la web de Krack. Una apuesta segura que ya triunfa entre las expertas en moda y que promete convertirse en el calzado estrella del invierno.