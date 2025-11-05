¿Quién dijo que no se podía vestir 'chic' para hacer deporte? Este es el acertado estilismo de Helen Lindes para practicar golf

Helen Lindes (45 años) ha compartido en su perfil de Instagram un estilismo ideal para practicar golf. Un look que se entiende como ejemplo claro de cómo la moda deportiva se integra cada vez más en el día a día, con prendas funcionales y detalles cuidados que permiten moverse con comodidad sin perder el estilo.​​

La pieza central del look es el chaleco técnico de la marca Ping España, conocida por su enfoque en la ropa de alto rendimiento para golfistas. El chaleco destaca por su textura ligera y el corte entallado, atributos que permiten confort y movilidad durante la práctica deportiva.

Sus detalles en blanco en los bordes añaden luminosidad al conjunto y ayudan a estilizar la figura, integrándose bien con otras prendas neutras.​​ ¿Su precio? Se encuentra disponible por 165 euros en la página web de la firma.

El resto del conjunto por el que se ha decantado Lindes consta de una camiseta de manga larga en tono verde menta, que aporta frescura y contrasta de forma sutil con el blanco del chaleco y el pantalón.

El tejido técnico de la camiseta, según reza la descripción de la firma, está diseñado para evacuar la humedad y mantener la piel seca. Los pantalones, en blanco y con corte cropped, refuerzan el aspecto deportivo y permiten libertad total de movimientos.​​

Los accesorios han aportado el toque final del look de Helen Lindes. La modelo, así, ha utilizado una visera de tejido natural beige, óptima para protegerse del sol en la cancha. El guante de golf, indispensable para el agarre y la precisión, y las zapatillas deportivas blancas de Nike con detalles en verde pastel, ha sido otra de sus afamadas apuestas.

La tendencia athleisure ha sido llevada por bandera en este estilismo. Helen Lindes ha demostrado con este estilismo que es más que posible ir cómoda y fiel al estilo de una misma en todo momento. Además, la elección de colores no es asunto baladí, pues los tonos verdosos son siempre un absoluto acierto.

Sobre la firma

PING es una reconocida marca de material de golf, incluida ropa de golf, fundada por Karsten Solheim en 1959. La empresa se destaca por fabricar equipos de alta calidad, como palos de golf a medida, y ha expandido su oferta para incluir prendas de vestir deportivas para hombres y mujeres.