El traje de rayas de Nieves Álvarez con el que te convertirás en la mujer más elegante del estilo working

Nieves Álvarez (51 años), icono indiscutible del estilo en España, ha vuelto a demostrar por qué es una de las figuras más influyentes del panorama fashion nacional.

En su último post de Instagram, la modelo y presentadora ha compartido un look impecable que combina elegancia y sofisticación: un traje de rayas firmado por el diseñador Juan Avellaneda, amigo personal y colaborador habitual en sus apariciones públicas.

El conjunto, compuesto por una blazer cruzada de rayas con cuello solapa y manga larga, está valorado en 193 euros, mientras que el pantalón palazzo con pinzas, también de rayas, tiene un precio de 98 euros.

La elección no es casual, pues el diseño refleja a la perfección la estética de Álvarez, que apuesta por prendas con carácter y siempre femeninas.

El corte palazo del pantalón aporta movimiento y fluidez, mientras que la chaqueta, de líneas marcadas, realza la silueta y transmite autoridad sin perder elegancia.

La publicación en redes sociales no solo ha generado miles de likes, sino también comentarios de admiración por parte de seguidores y profesionales del sector. Nieves Álvarez ha sabido construir una imagen coherente a lo largo de los años, en la que cada prenda que luce parece contar una historia.

La firma de Juan Avellaneda se ha consolidado como una de las más relevantes del diseño español contemporáneo.

Fundada por el propio Avellaneda, estilista, diseñador y rostro televisivo, la marca se caracteriza por su mezcla de clasicismo renovado, tejidos de alta calidad y patrones atrevidos.

La blazer y el pantalón de Nieves Álvarez.

Sus colecciones, tanto masculinas como femeninas, apuestan por la sofisticación con un toque irreverente, y han vestido a numerosas celebridades en alfombras rojas y eventos internacionales.

Avellaneda ha sabido combinar su formación en moda con una visión empresarial clara, posicionando su marca en el segmento premium sin perder cercanía.

El diseñador ha declarado en varias ocasiones que su objetivo es "crear piezas que empoderen a quien las lleva", y el traje que luce Nieves Álvarez es un ejemplo perfecto de esa filosofía.

La colaboración entre ambos no es nueva: la modelo ha vestido diseños del catalán en galas, presentaciones y sesiones editoriales, consolidando una relación profesional que se ha transformado en amistad.

En entrevistas, Álvarez ha elogiado el trabajo del diseñador, destacando su capacidad para entender el cuerpo femenino y crear prendas que realzan sin disfrazar. Por su parte, Avellaneda ha definido a Nieves como "una musa moderna", capaz de llevar cualquier diseño con naturalidad y fuerza.