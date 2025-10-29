Gemma Pinto se suma a la fiebre de los pijamas de seda con este modelo de la nueva colección de Intimissimi

El frío ya ha llegado. Aunque a muchas personas les cueste asumirlo, lo cierto es que las bajas temperaturas ya son una realidad más que palpable. Así, el armario de buena parte del país comienza a verse cambiado por prendas de abrigo.

Jerséis y sudaderas componen la mayor parte de las piezas de ropa que abundan en las nuevas colecciones de las firmas. También así los pijamas. Y es que no hay nada más cómodo y agradable que una acertada prenda para dormir plácidamente a la par que andar por casa.

Gemma Pinto (28 años) ha encontrado recientemente un nuevo pijama y lo ha compartido en sus stories de Instagram. La influencer, en concreto, se ha sumado a un modelo de seda que forma parte de la nueva colección de Intimissimi.

El dos piezas está formado por una chaqueta y un pantalón. La primera de las prendas es de raso de seda y destaca por ser ligeramente elástica con corte masculino y ribetes. Elegante y cómoda, es perfecta para crear un conjunto refinado que ponerte por la noche, pero también para llevarla como prenda exterior con un pantalón o unos vaqueros.

Gemma Pinto, en un 'story' de Instagram.

El pantalón largo, por su parte, destaca por el ribete en contraste de color en los bajos de algunas variantes del modelo.

Ambas prendas están disponibles en la página web oficial de Intimissimi así como en tiendas físicas entre las tallas XS y XL. Mientras la chaqueta está situada en los 89,90 euros, la parte de abajo tiene un valor económico de 79,90. Así, el total a desembolsar por el dos piezas que ha lucido Gemma Pinto está próximo a los 170 euros.

No es asunto baladí mencionar que la firma de ropa ofrece en su catálogo el mismo modelo que ha escogido la novia de Marc Márquez (32) en diferentes colores. Entre ellos destacan azul marino, rojo, rosa o negro. No hay excusa alguna para no hacerse con el que se ha convertido ya en el nuevo pijama favorito de Gemma Pinto.

Sobre la firma

Intimissimi es la marca de ropa interior creada en 1996, que ofrece colecciones románticas, originales y sensuales de lencería, tops y pijamas apreciadas por mujeres y hombres. Diseño inconfundible y tejidos siempre en la vanguardia; se renuevan a cada colección, con colores y fantasías que se anticipan a los gustos y a la moda.