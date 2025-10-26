Reinventa el estilo 'Old Money' de Teresa Andrés Gonzalvo con prendas básicas de tu armario

El estilo Old Money no pasa de moda. Hace referencia a la elegancia discreta y atemporal. Además, apuesta por la calidad sobre cantidad. Los looks son minimalistas y clásicos, como el que hace unos días mostró la influencer Teresa Andrés Gonzalvo (32 años).

Un outfit sobrio con prendas de fondo de armario y en tonos neutros.

Como prenda superior, la creadora de contenido valenciana eligió una camisa blanca impecable de COS. Una prenda de corte recto y ligeramente masculino que aportaba estructura al outfit.

La combinó con una falda negra hasta la rodilla, de la misma marca y que confirma una de las máximas en la industria de la moda: "menos es más".

Para protegerse del frío, Teresa Andrés dejó a un lado el abrigo, decantándose por una estola de pelo blanco. En cuanto al calzado, optó por unos salones grises de Jimmy Choo que alargaban la figura sin robar protagonismo al resto del look.

Para dar el toque final, la influencer eligió unas gafas de sol negras de Celine, de montura redondeada; un pañuelo de Dior anudado al cuello que suma un toque de distinción parisina y que viene siendo tendencia en los últimos meses.

Además, un bolso negro de YSL, pequeño y estructurado.

Teresa Andrés Gonzalvo, así, mostró una versión moderna del Old Money: la de una mujer joven que entiende la moda como una inversión en estilo duradero.

Teresa Andrés, en una imagen de redes sociales. Instagram

Su outfit incluía piezas de firmas de lujo como Dior, YSL o Jimmy Choo. Pero su esencia se puede replicar fácilmente con prendas más accesibles. La clave está en elegir bien las proporciones, los tejidos y la paleta de color.

Si hay una prenda que simboliza el Old Money, es la camisa blanca. Busca una con tejido grueso, cuello estructurado y corte ligeramente oversize. No hace falta que sea de marca. Zara, Massimo Dutti o Uniqlo ofrecen opciones excelentes. Llévala planchada, con los puños doblados y, si quieres un toque extra de elegancia, combínala con un pañuelo de seda al cuello o una gargantilla fina.

Respecto a la falda, cualquiera en color negro y de corte recto o tipo lápiz funcionará.

Para protegerte del frío, si no tienes una estola de pelo, puedes sustituirla por un abrigo beige o camel de corte clásico, o una bufanda grande de lana blanca. Lo esencial es que aporte textura y una sensación de lujo táctil.

Los accesorios, como en el look de Teresa Andrés, marcarán la diferencia. El bolso debe ser estructurado y pequeño, preferiblemente en negro o marrón. En cuanto a las gafas, elige un modelo grande y oscuro. Las perlas, los pendientes discretos o un reloj dorado completan la ecuación.

Como zapatos, unos salones clásicos. No hace falta invertir en unos Jimmy Choo, pues cualquier zapato de tacón medio y punta fina en tono neutro elevará el look. La clave está en el buen estado del calzado.