Corre a Springfield para hacerte con el cárdigan y el 'jean' que Gemma Pinto ha añadido a su armario

"El cárdigan y el jean perfectos para esta temporada". Así ha titulado Gemma Pinto (28 años) uno de sus últimos stories en Instagram. Unas palabras que ha acompañado de una fotografía en la que aparece enfundada en un estilismo del que ha compartido todos los detalles.

La pareja de Marc Márquez (32) es una amante absoluta de lo sporty chic. De ahí que numerosos de los looks por los que se decanta sean holgados y lleven la comodidad por bandera.

En esta misma línea, Gemma ha encontrado dos prendas de ropa en la nueva colección de Springfield que han llamado la atención de propios y extraños en su círculo de seguidores en Instagram.

Pinto ha escogido un cárdigan corto de manga larga en color rojo que destaca, entre otros aspectos, por su cuello redondo. Además, presenta botones en el delantero, con canalé en los puños y en el bajo.

Gemma Pinto, en un 'story' de Instagram.

El modelo por el que se ha decantado Pinto se encuentra disponible en la página web de Springfield entre las tallas XS y XL. En cuanto a su precio, está situado en 26,99 euros. Anteriormente, cabe apuntar, pasaba los 35, por lo que la rebaja es un aliciente para todas aquellas que pensaban hacerse con uno igual.

El otro gran protagonista del estilismo ha sido el jean de tiro bajo y pernera ancha, un modelo que ha regresado con fuerza esta temporada tras arrasar en los años 2000. Este tipo de pantalón, también conocido como low rise wide leg, se caracteriza por ajustarse ligeramente en la cadera y caer recto y suelto hasta el bajo, aportando una silueta relajada y favorecedora.

Su tejido denim suave y fluido permite moverse con total libertad, mientras que los bolsillos amplios y el efecto lavado aportan un aire vintage irresistible. Combinado con el cárdigan de punto, logra ese equilibrio entre lo clásico y lo moderno que tanto gusta en las redes.

Gemma Pinto, una vez más, ha demostrado que es posible no renunciar a la comodidad para ir a la moda. Así, no es de extrañar que sus seguidores ya estén buscando las mismas prendas para recrear el estilismo.

