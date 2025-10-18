Isabelle Junot reinventa el clásico traje con un romántico 'total look': chaqueta de mangas abullonadas y pantalón recto

En su última aparición en redes sociales, Isabelle Junot (34 años) ha vuelto a demostrar por qué se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la moda de nuestro país.

La socialité y empresaria, de plena actualidad por el anuncio de su segundo embarazo junto a Álvaro Falcó, ha apostado por un conjunto de dos piezas en tono gris metalizado de la firma Destree, una marca francesa reconocida por su enfoque artístico y su sofisticación parisina. Isabelle Junot ha vestido así para un evento de la marca que ha tenido lugar en Madrid.

El outfit es un total look, compuesto por un pantalón de corte recto y pinzas frontales y una chaqueta corta abotonada, que equilibra a la perfección la estructura clásica con un aire vanguardista. Una reinvención del clásico traje que sigue las tendencias actuales.

El tejido ligeramente brillante aporta textura y profundidad, mientras que las mangas abullonadas y los puños rematados en encaje negro añaden un guiño romántico, suavizando la rigidez del conjunto y dotándolo de una feminidad sutil y refinada.

El pantalón ha sido confeccionado desde la talla 34 hasta la 44, pero a día de hoy, solo está disponible en 36 y 44. Su precio es de 450 euros.

El 'total look' de Isabelle Junot. Instagram

La blusa se vende por separado, por 520 euros. La firma la ha diseñado desde la talla XS hasta la XL. Pero esta prenda también arrasa en la web y varios tamaños ya están fuera de stock.

Si bien es un conjunto versátil y sus piezas pueden combinarse con otras prendas, es un acierto llevarlo como un total look como ha hecho Isabelle Junot.

Isabelle Junot ha combinado su outfit unos elegantísimos zapatos de punta adornados con pedrería y detalles de encaje, una elección que le ha permitido elevar el look. Los accesorios discretos, como unos pendientes pequeños, anillos dorados y un mini bolso negro, mantienen el foco en la silueta y la textura del conjunto.

En cuanto al peinado, la socialité se ha decantado por un semirecogido sencillo.

Sobre Destree

Destree, fundada por Laetitia Lumbroso y Géraldine Guyot, se ha consolidado dentro de la industria de la moda parisina. Es una marca de prêt-à-porter que combina arte, geometría y feminidad en un diálogo constante entre lo clásico y lo moderno. Tal y como indican en su página web, está inspirada en el mundo del arte contemporáneo.

"Narra la historia de una pasión colorida y singular, de un estilo parisino pero diferente, cuya belleza se basa en las disonancias visuales que evoca y que traduce a través de una estética gráfica y estructurada", añaden