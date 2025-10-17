Las amas o las odias: así son las bailarinas que tiene Violeta Mangriñán y usa para viajar en avión hasta Nueva York

Nueva York es el próximo destino de Violeta Mangriñán (32 años). La influencer ha compartido en sus redes sociales que tiene un nuevo viaje al otro lado del charco y, aunque es por trabajo, cumplirá uno de los sueños que ha tenido siempre en su vida: asistir a un desfile de Victoria's Secret.

Esta edición estará marcada por la presencia española de la influencer. El pasado año ya contó con Marta Díaz (24), que estuvo en el front row de la firma tras su regreso a las pasarelas. Sin embargo, si hay algo que llama la atención, es que Karol G (34) será una de las cantantes que pondrá voz al desfile de la famosa firma de ropa interior.

Ahora, Mangriñán ha puesto rumbo a la ciudad que nunca duerme, y lo ha hecho en un largo viaje en avión. Para esta ocasión, ha querido contar con el calzado estrella de la temporada: unas bailarinas que se aman o se odian, por su diseño, su forma y su estructura. Son las más cómodas para algunas y las más terribles para otras. Para Violeta, sin embargo, son un must en su viaje por su comodidad.

La influencer ha elegido un diseño de bailarinas en color negro que presenta una puntera dividida para favorecer el trazado de la pisada. Y aunque Violeta ha preferido la comodidad, muchas de sus seguidoras han comentado que no les gusta su elección. Sin embargo, ¿de dónde viene esta inspiración?

Las sandalias de puntera dividida de Violeta Mangriñán. Instagram

El diseño original de esta pieza es de Maison Margiela -la valenciana no ha comunicado de dónde son las suyas-. Se trata de las bailarinas Tabi, confeccionadas en una suave capa de napa con un tratamiento artesanal especial que aplica un acabado en los pliegues, la base y las costuras, trabajando manualmente para crear un efecto vintage que combina lo artesanal con lo cosmopolita.

Si algo caracteriza este diseño es su puntera dividida, inspirada en los tradicionales calcetines japoneses del siglo XV, que fueron reinterpretados por Maison Margiela en 1989. De esta manera, la pieza capta el espíritu vanguardista e insumiso de un clásico que explora nuevos horizontes.

Para Violeta Mangriñán, este calzado se ha convertido en un imprescindible, ya que para ella la comodidad prima en los viajes largos. En esta ocasión, ha querido mostrar uno de los diseños más característicos de su zapatero, que, sin duda, se convertirá en uno de los más comentados de la temporada.

Una de las personas que también apuesta por este tipo de calzado en diferentes versiones es Cristina Pedroche (36), quien suele mostrar en sus redes modelos con puntera dividida que favorecen el trazo de la huella al caminar.