Anne Igartiburu encuentra en una firma de moda sostenible y vegana su nueva blusa favorita

La llegada del otoño, entre otros aspectos, hace que buena parte del país renueve por completo su armario. Así, son muchas las personas que incorporan nuevas prendas de ropa a sus vidas.

Más allá de jerséis o sudaderas, si hay un clásico que no falla temporada tras temporada es una buena blusa. Una pieza de ropa que puede encontrarse disponible en diversos diseños y estampados y que se presenta como un auténtico must de cara al otoño.

Anne Igartiburu (56 años), una vez más, ha demostrado que es un icono en lo que a moda respecta. Y es que la vasca no sólo destaca gracias a su labor en la pequeña pantalla. También derrocha elegancia con la mayoría de los looks por los que se decanta. Precisamente así lo ha demostrado recientemente.

Anne Igartiburu, en un directo de su perfil de Instagram.

En pleno directo de Instagram, como si de una usuaria de redes sociales al uso se tratara, la presentadora ha dejado sin palabras a propios y extraños gracias a la pieza de ropa que ha lucido.

Anne se ha decantado por una blusa de la marca sostenible valenciana Clotsy Brand. En concreto, ha optado por el modelo Marianne floral, una camisa de mangas abullonadas cortas y print otoñal que promete servir de inspiración a sus miles de seguidoras. Está confeccionada con algodón 100% orgánico en muselina, un tejido súper agradable y suave.

Actualmente se encuentra disponible entre las tallas XS y XL a un precio de 84,90 euros, aunque recientemente ha experimentado una rebaja del 20%, por lo que se prevé que vuelva a ver disminuido su valor económico de aquí a pocas semanas.

El modelo Marianne floral de Clotsy Brand.

La blusa que ha portado Igartiburu pertenece a ¡Viva la Rentrée!, una colección que respira frescura, madurez y versatilidad y que incluye camisas gustosas y ponibles, polos de punto perfectos para el entretiempo, pantalones elegantes a la par que cómodos y nuevos básicos que pueden ser combinados fácilmente entre sí.

Todas estas prendas han sido confeccionadas artesanalmente en talleres familiares de España y Portugal con materiales como el algodón 100% orgánico, la muselina, la viscosa sostenible EcoVero y el tejido viyella.

Además, dentro de la nueva colección, Clotsy amplía su propuesta con nuevos modelos y colores de pantalones, todos ellos fabricados en España, reafirmando su compromiso con la moda sostenible y de proximidad.

Sobre la firma

Clotsy es una marca de moda sostenible nacida en 2020 con la misión de transformar la industria textil. Desde sus inicios, la marca ha trabajado de la mano con pequeños talleres de España y Portugal, responsables de crear prendas de alta calidad que promueven un cambio positivo.

Con un equipo liderado por mujeres, Clotsy apuesta por la calidad, el compromiso con el medio ambiente y el respeto por los procesos éticos.